OraSì affronta Malvin Sant'Antimo: sfida cruciale per il play in

Visto che ‘Gli esami non finiscono mai’, come diceva Eduardo De Filippo, l’Orasì è attesa da un altro snodo cruciale della stagione. Alle 18 ospiterà la Malvin Sant’Antimo, scontro diretto che sarà in chiave play in, visto che i playout sono ormai alle spalle. D’accordo, tutto può accadere e fino a quando non c’è la matematica non si può essere certi, ma è giusto che i giallorossi provino a pensare in grande visto che soltanto con un inaspettato colpo di scena potrebbe disputare gli spareggi salvezza. Battere Sant’Antimo, magari ribaltando il -5 dell’andata, varrebbe l’undicesimo posto e inaugurerebbe al meglio una settimana che vedrà poi l’OraSì impegnata mercoledì a Roma con la Luiss e domenica prossima a Montecatini con gli Herons. Differente è lo stato d’animo con cui si presentano le due squadre alla sfida: Ravenna è reduce dal colpo in casa di Caserta, mentre Sant’Antimo da due sconfitte consecutive. "Stiamo bene e sicuramente la vittoria con Caserta ci ha dato entusiasmo – spiega coach Andrea Gabrielli – anche se durante tutto il campionato abbiamo dimostrato che possiamo vincere o perdere con chiunque. Sant’Antimo è cambiata completamente rispetto all’andata, perché con l’arrivo di Spizzichini ha più ritmo e ora tende a controllare il gioco. In difesa è però sempre la solita formazione che concede pochi secondi tiri ed è molto fisica a rimbalzo ed inoltre ha un gioco molto interno grazie a giocatori come Lenti e Ruggiero. Pericoloso è anche Lucas, bravo a velocizzare i ritmi, e bisognerà stare attenti anche a Berra e allo sloveno Jurcek, che all’andata non c’era, e che può essere decisivo se in giornata positiva".

Tatticamente sarà una partita simile quella con Jesi, dove l’OraSì ha mostrato di saper affrontare una squadra che imbriglia con il proprio gioco. "Bisognerà essere bravi in difesa sui loro pick&roll, perché è una soluzione tattica che utilizzano molto, e cercare di alzare i ritmi di gioco per non adeguarci al loro. Non facciamo calcoli e pensiamo ad una gara alla volta, perchè non c’è nulla di certo in questo finale di stagione, essendo tutte le squadre in lotta per un obiettivo tranne Roseto e Rieti".

Luca Del Favero