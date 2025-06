OraSì cantiere aperto. Anche Casoni in uscita

Anche Federico Casoni saluta l’OraSì. L’ala romana, uno dei migliori giocatori dell’ultima stagione dei giallorossi, è ad un passo da Omegna, squadra che gli permetterà di giocare per obiettivi di alta classifica e non per la salvezza come farebbe a Ravenna. L’incertezza legata al nome del nuovo allenatore sta portando i giocatori dell’OraSì più appetiti dal mercato a guardarsi intorno e la stessa situazione sta capitando a Dron, entrato nelle mire di molti club ambiziosi, tra i quali c’è proprio Omegna.

Riguardo all’allenatore, Regazzi resta in pole position, ma attenzione alle mosse a sorpresa di Bottaro che già lo scorso anno tirò fuori il classico coniglio dal cilindro puntando su Gabrielli dopo che era tramontata la pista che portava a Ferrari. Con il senno di poi, il tecnico lombardo ma cervese d’adozione, ha fatto bene a declinare la proposta ravennate e infatti oggi si giocherà con Mestre l’ultima promozione in serie A2 nello spareggio contro gli Herons Montecatini in programma alle 18.30 sul campo neutro di Cento.

Indipendentemente da chi salirà in A2, è impossibile stabilire ora quali saranno i gironi del prossimo campionato di B Nazionale, visto che ancora non si conoscono i nomi delle 40 iscritte (si sanno solo quelli delle aventi diritto) e tra le eventuali ripescate potrebbero addirittura esserci Ragusa ed Esperia Cagliari che farebbero salire a cinque il numero delle trasferte isolane essendoci già Capo d’Orlando, Agrigento e la neopromossa Piazza Armerina. Meglio aspettare i primi giorni di luglio quando si avrà un quadro completo delle iscritte e il 17 luglio, giorno del Consiglio Federale nel quale verranno ufficializzati i gironi.

La speranza è che quest’anno ci sia il derby tra Faenza e Ravenna e che tutte le romagnole (comprese quindi le due imolesi) siano nello stesso girone.

Luca Del Favero