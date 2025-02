OraSì Chieti paga la rata. Ravenna, salvezza vicina

Incredibile colpo di scena nel girone deIncredibilell’OraSì. Chieti ha pagato la quarta rata federale nell’ultimo giorno a sua disposizione (scadeva il 21 gennaio, ma c’erano altri 14 giorni per salvare l’iscrizione al campionato) e non sarà esclusa dal torneo. Uno scenario inaspettato, in quanto la stessa società venerdì scorso aveva comunicato di ritirarsi dalle scene, tanto che la gara di domenica scorsa con la Gema Montecatini è stata rinviata (ora i toscani avranno il match vinto 20-0 a tavolino).

I teatini avranno comunque 6 punti di penalizzazione, 3 per il ritardato pagamento e 3 per non aver reintegrato la fidejussione depositata per l’iscrizione di inizio campionato dopo che una sua parte è stata utilizzata per pagare i lodi dei giocatori, e dovranno farlo entro venerdì, ma avendo saldata la rata è scontato che non ci saranno problemi.

Sembra sia arrivato uno sponsor che abbia voluto salvare il club, ma ora bisognerà vedere se le risorse economiche ci saranno anche per la quinta rata da pagare entro il 4 marzo e la sesta da versare entro il 3 aprile e che la ‘morte sportiva’ di Chieti non sia stata soltanto rinviata. Sorride l’OraSì che si trova ora in piena corsa per evitare i playout e non più terz’ultima, con otto punti di vantaggio su Chieti e Latina (e lo scontro diretto a favore con entrambe) e dieci su Rieti. Resta da capire se la società interverrà sul mercato per acquistare un playguardia.

Classifica: Roseto 46; Gema Montecatini 38; Ruvo di Puglia 34; Pielle Livorno e Virtus Roma e Luiss Roma 32; Herons Montecatini 30; Chiusi e Jesi 28; Fabriano e Caserta 22; San Severo, Sant’Antimo, Ravenna e Piombino 20; Cassino e Salerno 18; Chieti (-6) e Latina 12; Rieti 10.

Luca Del Favero