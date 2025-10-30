OraSì Con San Severo l’imperativo è vincere

Chissà che stasera non possa iniziare la vera stagione dell’OraSì. Molti tifosi avranno pensato ai corsi e ricorsi storici vedendo che alle 20.30 al PalaCosta arriverà l’Allianz Pazienza San Severo dell’ex Bernardi, formazione che lo scorso gennaio pose fine alla striscia negativa di sette sconfitte consecutive dei giallorossi, rilanciandoli in classifica. Se i pugliesi saranno ancora una ‘scacciacrisi’ lo dirà il tempo, ma purtroppo le premesse non sono delle migliori. San Severo è la rivelazione del campionato ed è in serie positiva da cinque partite, non avendo mai perso da fine settembre, e in un’ottima salute fisica e mentale. La squadra ha tre protagonisti che già si erano messi in luce nello scorso campionato: il pivot Gherardini e la guardia Mobio, entrambi cresciuti in maniera esponenziale, e Bugatti. Gherardini è ancora più decisivo come dimostrano i 16.9 punti di media a partita e i 30 realizzati nell’ultima gara ai quali si aggiungono 6.9 rimbalzi, mentre Mobio ha trovato il feeling con il canestro e con il tiro da tre, segnandone 16.6 di media. Bugatti è il solito leader: con i suoi 15.6 di media e la grande esperienza è la guida del gruppo. Determinante è stato anche l’inserimento del play Lucas, bravo a coordinare il gioco e a segnare quando occorre. Per vincere servirà quindi la migliore versione dell’OraSì e fondamentale sarà anche la spinta dei tifosi.

"È la prima volta che giochiamo due partite consecutive in casa – sottolinea coach Andrea Auletta - e penso che i tifosi abbiano visto una buona prestazione domenica scorsa contro Latina, nonostante la sconfitta arrivata nel finale. Stasera dobbiamo riuscire a coinvolgerli nuovamente perchè sarà importante cancellare subito quella gara e sapere che affrontiamo una squadra che sta attraversando un grande momento di forma. San Severo ha un roster che unisce giovani interessanti, per ora protagonisti di un campionato di ottimo livello, a giocatori più esperti. Segna tanti punti e lo fa perché ha entusiasmo e fiducia. Dovremo quindi essere bravi a rallentare il suo gioco". Dopo tre sconfitte consecutive, l’OraSì deve ritornare a fare punti, per muovere la classifica e per avere acquisire ancora più fiducia. "Giocare due gare ravvicinate è normale: succede a noi come a tutte le squadre e lo sappiamo dall’inizio del campionato. La motivazione è la chiave di questo incontro: quando è alta, la stanchezza passa in secondo piano, ed infatti non vogliamo cercare alibi. Dovremo essere bravi e volenterosi per mantenere le ottime prestazioni che abbiamo mostrato fino ad ora e, soprattutto, vincere".

Luca Del Favero