OraSì, difesa da rivedere: "Chiediamo scusa ai tifosi"

Rialzare subito la testa. Con questo pensiero l’OraSì torna in palestra dopo la deludente prestazione contro il Loreto Pesaro di sabato scorso. Più del risultato è stato l’atteggiamento remissivo ad aver colpito. La sensazione è che tutto dipenda da Dron, e se con la Tema Sinergie è stato limitato dalla difesa, con Loreto Pesaro ha vissuto una giornata storta che può capitare e in quel caso gli unici acuti sono arrivati da Cena e Jakstas, non a caso i giocatori più esperti. All’orizzonte però non ci sono impegni semplici, perché se anche l’OraSì giocherà quattro volte in casa nelle prossime cinque gare, troverà avversarie di altissimo livello. Domenica arriva Latina, seconda forza del campionato, poi ci sarà San Severo, rivelazione di inizio stagione, la trasferta sul campo dell’imbattuta Luiss Roma e i match interni con Chiusi e Pielle Livorno. "A Pesaro penso che non siamo stati abbastanza aggressivi in difesa – spiega l’ala Kevin Brigato –: dobbiamo capire che la nostra arma principale deve essere la difesa perché da lì prendiamo fiducia in attacco e le cose ci riescono più facilmente. L’aspetto positivo da portarci alla prossima partita è la metà dell’ultimo quarto dove siamo stati aggressivi".

Come ha fatto anche coach Auletta in sala stampa, Brigato rassicura i tifosi dopo la prestazione negativa della squadra. "Chiediamo scusa a tutti i tifosi, sia a quelli che sono venuti a vederci sia a quelli che hanno guardato la partita da casa, perché non siamo questi e lo dimostreremo nelle prossime partite. Giocare due volte consecutive davanti al nostro pubblico sarà fondamentale e dobbiamo cercare di vincerle entrambe per dare un segnale sia a noi stessi che alle nostre avversarie".

Luca Del Favero