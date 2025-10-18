OraSì Dopo il derby Ravenna cerca il riscatto

La voglia di riscattare la sconfitta del derby contro la determinazione di un gruppo che cerca la prima vittoria in campionato. È senza pronostico il match che attende l’OraSì alle 18 in casa della Consultinvest Loreto Pesaro, entrambe più che determinate a vincere. I giallorossi recuperano Jakstas, non al meglio domenica scorsa per un problema alla schiena, e ovviamente non avranno Naoni, mentre i marchigiani dovranno ancora fare a meno di Valentini, ma la sensazione è che la partita si giocherà molto sul piano dei nervi.

Pesaro ha mostrato anche mercoledì con la Tema Sinergie di non mollare mai fino all’ultimo e l’OraSì, sempre al PalaCattani, ha fatto vedere che se si snatura dal solito gioco, diventa prevedibile e poco pericolosa. Morale: ai ravennati servirà una grande prestazione contro un avversario che non ha ancora mostrato le sue qualità, ma un coach come Gabriele Ceccarelli, vincitore con Ravenna del titolo italiano Under 19, prima o poi le tirerà fuori.

"Pesaro è una squadra che, nonostante gli zero punti, ha sempre giocato bene, restando in partita contro tutti – afferma coach Andrea Auletta –. È un gruppo con un nucleo vincente dello scorso anno, a cui sono stati aggiunti giovani di valore, allenato da un coach che conosco bene e che fa dell’orgoglio la sua arma principale. Dovremo non guardare la classifica ma solo a noi stessi, mantenendo concentrazione e compattezza". L’OraSì ha osservato mercoledì il turno di riposo e questo potrebbe essere un vantaggio. "Abbiamo recuperato un po’ di energie, anche se non è stata una settimana intera di lavoro. Ora ci apprestiamo ad affrontare questa partita con grande entusiasmo, vogliamo scendere in campo con energia e andare tutti nella stessa direzione. In trasferta abbiamo giocato gare importanti: a Casoria abbiamo vinto in un campo difficile, a Caserta siamo stati avanti per 33 minuti e con Faenza siamo rimasti in partita fino all’intervallo. Questi test devono darci consapevolezza e aiutarci a capire cosa ci manca per diventare ogni settimana la miglior versione di noi stessi".

La classifica (dopo cinque giornate): Faenza e Caserta 10; Latina, Virtus Roma e Livorno 8; Luiss Roma**, Ferrara e San Severo 6; Chiusi**, Andrea Costa Imola*, Ravenna* e Jesi 4, Virtus Imola, Casoria, Fabriano, Quarrata e Piombino 2; Nocera e Loreto Pesaro 0. * gare in meno

Luca Del Favero