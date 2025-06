OraSì e Blacks, sui gironi tante le incognite. L’ufficialità in luglio. I tifosi sperano nel derby

L’unica certezza è che non ci sono certezze. Questa estate è impossibile fare il classico ‘toto gironi’ per pronosticare la divisione della prossima B Nazionale, perché i tanti ripescaggi che si annunciano come certi, potrebbero davvero cambiare le carte in tavola ed infatti anche la Lega Nazionale Pallacanestro sta attendendo gli sviluppi delle iscrizioni che dovranno arrivare entro la prima settimana di luglio. Pare certo però che l’Italia sarà ancora una volta divisa in Nord e Sud. Ovviamente la speranza è che Faenza e Ravenna non vengano ancora separate come accaduto nello scorso anno e che ritorni il derby. Queste al momento le 40 aventi diritto, ma la geografia è destinata a cambiare. Campania: Caserta, Salerno, Sant’Antimo, Emilia Romagna: Faenza, Ferrara, Fidenza, Assigeco Piacenza Bakery Piacenza, Andrea Costa Imola, Virtus Imola e Ravenna; Lazio Cassino, Latina, Npc Rieti, Luiss Roma, Virtus Roma; Lombardia: Orzinuovi (rileverà il titolo di Crema), Desio, Legnano, Lumezzane, Treviglio, Vigevano; Marche Fabriano, Jesi, Loreto Pesaro; Piemonte: Casale Monferrato, Omegna; Puglia: Nardò, San Severo; Agrigento, Capo d’Orlando, Piazza Armerina; Chiusi, Pielle Livorno, Gema Montecatini, Herons Montecatini, Piombino, Quarrata; Veneto: San Vendemiano, Vicenza.

Come detto è impossibile fare divisioni e previsioni, perché alcune società sembrano pericolanti come Npc Rieti e Cassino che potrebbero chiedere il riposizionamento in B2, mentre Nardò potrebbe non iscriversi e a quel punto ripescherebbero Fiorenzuola, prima tra le aventi diritto. Le altre che dalla B2 sperano nel ripescaggio sono Scandone Avellino, Ragusa (se si iscriverà) ed Esperia Cagliari. Come sempre i nodi riguardano il posizionamento delle siciliane, ad oggi tre, inserite lo scorso anno a Nord su loro richiesta per avere collegamenti migliori con gli aeroporti, e la divisione all’interno delle regioni. L’ufficialità dei gironi arriverà nel Consiglio Federale del 17 luglio. Nella nuova B Nazionale, al momento, ci sono le retrocesse Vigevano, Nardò e Assigeco Piacenza e le promosse Quarrata, Ferrara, Piazza Armerina e Loreto Pesaro. L’Emilia Romagna è la regione con il maggior numero di iscritte, otto, che potrebbe salire a nove con Fiorenzuola. Passando alle ravennati, l’OraSì è sempre alla caccia dell’allenatore (sfumato il ritorno dell’ala Stefano Masciadri, accasatosi in A2 a Forlì; Flavio Gay interessa poi a Caserta). In casa Blacks, è calda la pista che porta a Raffaele Romano, ala nella scorsa stagione a Caserta, mentre Riccardo Murri andrà a San Vendemiano. Calbini dovrebbe invece raggiungere Poggi all’Assigeco Piacenza facendo valere l’uscita dal contratto con Faenza.

Luca Del Favero