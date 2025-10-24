OraSì e Tema Sinergie. Due a caccia del riscatto

La domenica del riscatto. Sarà questo il leit motiv che accompagnerà domenica la Tema Sinergie e l’OraSì, entrambe alla caccia della vittoria, ma con umori differenti. I faentini, impegnati nell’ostico campo della PSA Basket (che un paio di settimane fa ha dovuto traslocare a Castelnovo di Napoli da Casoria dopo esserci andata in estate da Sant’Antimo), vogliono ritrovare il successo dopo la buona prestazione in casa della Pielle Livorno per restare nelle posizioni di alta classifica. Contro una squadra ostica come la PSA, che con la difesa aggressiva ‘non fa giocare gli avversari’, saranno necessari i canestri da fuori di Fragonara, mancati in Toscana. Tutta la truppa di Pansa sarà abile e arruolata, tranne il degente di lungo corso Romano. Il momento positivo dei manfredi, che nelle prime sei gare hanno ottenuto cinque successi, ha spinto la società a riaprire la campagna abbonamenti fino a sabato 1 novembre: ci si potrà abbonare soltanto on line su LiveTicket.

L’OraSì, invece, deve rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive con Faenza e Loreto Pesaro, arrivate curiosamente con lo stesso punteggio (81-65), cancellando le prestazioni opache dove la squadra ha mostrato un netto calo sia in attacco che in difesa. I giallorossi dovranno mostrare di non essere ‘Dron dipendenti’ e di non basarsi solo sulle giocate dei veterani Jakstas e Cena, quando il capitano è in giornata negativa. Ad aiutarli ci sarà il fattore campo con due incontri consecutivi al PalaCosta. Domenica alle 18 arriverà Latina, nel gruppo delle seconde insieme a Faenza, Livorno e Virtus Roma, e giovedì alle 20.30 la rivelazione San Severo dell’ex Bernardi.

La Questura ha stabilito che la vendita dei biglietti per il settore ospiti per la gara con Latina terminerà alle 12 di domenica e non alle 19 di sabato, concedendo una deroga come è stabilito dal nuovo protocollo. Cambia intanto il calendario dell’OraSì, perché la partita con Jesi del 30 novembre in programma alle 18 al PalaCosta è stata spostata a mercoledì 3 dicembre alle 20.30 a causa della convocazione dell’islandese Palsson in nazionale per le qualificazioni ai Mondiali del 2027. L’ala di Jesi affronterà anche l’Italia, giovedì 27 novembre a Tortona. Posticipata a domenica 7 dicembre alle 18 quella in casa della Virtus Roma, fissata in precedenza al sabato sera.

