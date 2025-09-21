OraSì, esordio di fuoco. Aria di battaglia a Casoria

Battesimo di fuoco per l’OraSì, ospite alle 18 della PSA Casoria, uno dei campi più caldi del girone. Pur se non sarà il solito parquet di Sant’Antimo (la società ha cambiato sede in estate), la PSA avrà comunque un pubblico affiatato che la spingerà per quaranta minuti e dunque Ravenna dovrà essere brava a reagire al meglio dal lato caratteriale.

"Abbiamo entusiasmo e tanta voglia di metterci in gioco come è giusto che sia quando si scende in campo per la prima partita di campionato – sottolinea coach Andrea Auletta, al debutto sulla panchina dell’OraSì -. Sappiamo di arrivarci dopo una preparazione estiva più lunga del solito e con tanti equilibri ancora da trovare come è normale che sia. Le qualità più importanti che ho visto nella squadra in queste prime settimane sono la voglia di giocare insieme e di coinvolgere tutti quanti, sintomo di un gruppo affiatato".

Sono tanti i punti di forza di Casoria a cominciare dall’allenatore Gandini, che guida un roster completo in ogni reparto dove spiccano i lunghi Seck, Giorgi e Petracca e gli esterni Berra e Spizzichini con l’austriaco Hahn che è un’incognita non avendo mai giocato in Italia. "Casoria è una squadra ambiziosa con dieci giocatori nelle rotazioni e otto di loro sono molti anni che giocano in questo campionato. Inoltre è allenata da un coach che conosce benissimo l’ambiente ed è davvero preparato. Nel roster ci sono lunghi ed esterni di qualità e dovremo stare attenti alla loro fisicità e all’atletismo: è insomma una squadra completa e insidiosa. Nonostante le qualità dei nostri avversari, sarà fondamentale avere un buon approccio alla partita, perché giochiamo in trasferta in un campo dove il tifo si fa sentire e quindi sarà una sorta di prova di maturità. L’impatto alla gara sarà quindi determinante ed inoltre dovremo avere la capacità di reagire dopo aver commesso errori e nei momenti difficili, restando compatti e uniti, mantenendo sempre come obiettivo la voglia di vincere".

A livello tecnico, una delle chiavi della partita sarà la lotta sotto canestro, dove la coppia Cena – Jakstas, dovrà confermare quanto di buono ha fatto vedere nelle amichevoli contro avversari come Seck, Giorgi e Petracca. Curioso è che dopo la trasferta a Casoria, l’OraSì sarà ancora in Campania, ma a Caserta, domenica 4 ottobre, visto che il match interno con Nocera è stato spostato da domenica 28 settembre a mercoledì 8 ottobre.

Luca Del Favero