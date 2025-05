OraSì: Futuro incerto tra sponsor e coach Gabrielli, estate calda in vista

Un futuro da scrivere, sperando di ripartire da un radioso presente. Questo è in sintesi il momento che sta vivendo l’OraSì, ancora in stand by riguardo alla programmazione della prossima stagione. Ovviamente la dirigenza si sta già muovendo dal lato finanziario e tecnico e grande curiosità c’è nel vedere se si ripartirà da coach Gabrielli, ma si preannuncia un’estate calda anche a livello societario, con il tanto atteso consorzio di sponsor che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) rilevare la società dalla famiglia Vianello.

"Il futuro lo costruiremo con la solita pazienza e perseveranza – spiega il general manager Lorenzo Nicoletti – ed è presto per svelare i nomi dei protagonisti della prossima stagione. Insieme alla famiglia Vianello stiamo lavorando per il futuro. Gli sponsor hanno a cuore il club, lo testimonia anche il contratto triennale con OraSì e quelli biennali con altre importanti aziende". La speranza dei tifosi è che ci possano essere obiettivi più stimolanti della salvezza. "Con un budget tra i più contenuti tra i 40 club di B Nazionale abbiamo ottenuto risultati simili a squadre molto più ricche ed ambiziose. Siamo tutti molto contenti dell’esito della stagione a partire da proprietà, sponsor, istituzioni e tifosi, anche se purtroppo è stato un anno segnato dalla scomparsa del nostro presidente Roberto Vianello".

"Abbiamo vissuto molte difficoltà come ritrovarci con 4 punti in meno in classifica dopo la rinuncia di Chieti, dovendo costruire un’altra salvezza e scivolando dalla zona playoff, ma nonostante tutto staff e giocatori hanno fatto un ottimo lavoro. La società ha saputo tutelarli anche quando le cose non andavano bene, permettendo all’allenatore di prendere ancora più confidenza con un campionato nuovo per lui così come per il 40% della squadra. Li abbiamo aspettati, proteggendoli, ed i risultati sono venuti, con salvezza e play in". Intanto Nicola Suprani (classe 2011) e i 2012 Manuel Albonetti, Daniele Rivani e Giulio Amici (a disposizione), sono stati convocati dal Settore Squadre Nazionali al raduno regionale.

Luca Del Favero