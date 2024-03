OraSì "La difesa sarà la chiave contro Imola"

Prosegue spedita per l’OraSì la marcia di avvicinamento a quella che si può senza ombra di dubbio definire una vera e propria finale; il derby di domenica con la Virtus Imola è fondamentale in ottica di classifica perché i gialloneri sono a quota 26 mentre i giallorossi inseguono a 22 e vincendo accorcerebbero le distanze, guadagnando un preziosissimo 2-0 negli scontri diretti con una diretta concorrente per la salvezza. Nelle ultime due giornate uno dei giocatori più in palla è stato Gabriel Dron, autore di 12 punti contro Taranto e 18 nello sfortunato derby con l’Andrea Costa.

"Il morale sia mio che della squadra è piuttosto buono – analizza il play giallorosso – sicuramente la vittoria a Taranto ci ha dato una spinta in più e ci voleva, soprattutto per vendicare la sconfitta contro l’Andrea Costa arrivata al termine di un match dove non ci siamo espressi al massimo delle nostre possibilità". Guarda caso da due giornate, in casa Ravenna, è avvenuto il cambio della guardia tra Nikolic e Uljarevic, che pare aver avvantaggiato alcuni giocatori, come ad esempio Gabriel. "Karlo è molto bravo, è un giocatore molto altruista capace di vedere il gioco e mettere in ritmo i compagni: questo mi aiuta e mi permette di giocare più da guardia, penso che possa aiutare anche tutta la squadra avere un giocatore che crea per sé stesso e per gli altri, dando la possibilità di trovare il maggior numero di tiri aperti. Stiamo cercando di inserirlo il più velocemente possibile". All’orizzonte il match con la Virtus Imola: all’andata i giallorossi espugnarono il Pala Ruggi per 66-77, centrando il primo successo lontano da casa e dando il là al miglior momento della stagione, culminato nella striscia di cinque vittorie consecutive. "All’andata abbiamo vinto giocando di squadra e restando uniti: siamo consapevoli che non sarà lo stesso match, loro hanno fatto degli innesti, noi anche, le squadre vivono momenti di forma diversi. La chiave per provare a conquistare i due punti sarà quella di essere solidi e seguire il piano partita. Questa partita è importante tanto per noi quanto per loro, sono certo che tutti daranno il 100% in campo in un derby che di preannuncia una partita molto fisica".

Dron è atteso dalla sfida con uno dei giocatori chiave della Virtus, Barattini, che sta disputando una grande stagione. Dron però non ha paura e ci crede. "Barattini è un osso duro, soprattutto nell’ultimo periodo che è in gran forma: sicuramente dovremo avere un occhio di riguardo e un’attenzione particolare su di lui ma la Virtus può contare su tanti buoni giocatori e quindi servirà una grande prova difensiva di tutti".

Riccardo Sabadini