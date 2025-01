OraSì, la svolta in 4 giorni. Finalmente Tyrtyshnyk

Come cambiare la stagione in soli quattro giorni. La seconda vittoria consecutiva ha permesso all’OraSì di compiere un bel salto in classifica, lasciando a sei punti l’ultimo posto. La squadra è ancora in zona playout e dovrà soffrire fino all’ultimo, ma le due iniezioni di fiducia avute con San Severo e Chieti daranno una nuova carica e libereranno un po’ la mente dai brutti pensieri. Altro dato importante è che anche gli episodi iniziano a girare a favore, perché non bisogna dimenticarsi che l’OraSì non ha mai preso delle ‘imbarcate’ da trenta punti, perché spesso ha perso per situazioni sfavorevoli che si sommavano ai suoi demeriti.

Chissà che non si sia invertita la rotta, come chissà che Tyrtyshnyk non possa essere diventato quell’elemento importante in grado di essere decisivo come lo è stato nelle ultime due gare, segnando l’ultimo canestro. Coach Gabrielli, ben conscio che al momento il mercato è fermo anche se fino al 28 febbraio ci potrebbero essere possibilità, ha responsabilizzato l’ucraino che ha avuto il merito di farsi trovare pronto e se dovesse davvero rivitalizzarsi, allora la società potrebbe concentrarsi su un play d’esperienza, non muovendosi sul mercato degli stranieri che richiederebbe un investimento maggiore.

"Con Chieti siamo stati bravi a rimanere uniti e concentrati, affrontando la gara un’azione alla volta e questo ci ha permesso di vincerla – spiega la guardia ucraina -. Il morale della squadra è molto buono ed aver vinto la partita all’ultimo ci ha aiutati e siamo usciti da un momento difficile. Ora pensiamo alla gara di domenica con la Pielle Livorno, avversario molto forte che affronteremo nel migliore dei modi". In occasione della partita con i toscani cambierà il senso di marcia in via Mario Marani e nella stessa via saranno riservati un parcheggio ed un ingresso per la tifoseria ospite. I biglietti per il settore ospiti sono in vendita soltanto on line sul sito VivaTicket, mentre i tifosi ravennati potranno acquistare i biglietti solo al PalaCosta nel giorno della partita.

Luca Del Favero