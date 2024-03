OraSì L’obiettivo è la salvezza diretta

Avete presente gli assist al bacio che serviva Rivali con il pallone che doveva soltanto essere messo nel canestro? La trasferta a Taranto che attende domani l’OraSì è più o meno la stessa cosa, ovvero la classica ghiotta occasione da sfruttare per togliere in un colpo solo tutte le nuvole nere che si sono addensate sulla squadra nelle ultime settimane. Ravenna ha infatti un ruolino di marcia di due vittorie nelle ultime dodici gare, è reduce da quattro sconfitte consecutive e non vince fuori casa dal 6 dicembre, situazioni che l’hanno portata inaspettatamente a lottare per evitare i playout. Vincere a Taranto sarebbe un vero e proprio toccasana per riprendere vigore e per affrontare al meglio gli scontri diretti ad Ozzano e in casa con Padova e Vicenza, cercando di ottenere la salvezza diretta il prima possibile, per evitare di giocarsi tutto all’ultima giornata a Faenza, match che potrebbe essere chiave anche per i Blacka nella corsa playoff. Al di là delle scaramanzie di rito, Ravenna non può davvero perdere a Taranto, a meno che non sottovaluti l’avversario e giochi la peggior gara della stagione.

I pugliesi hanno smobilitato durante gli ultimi mesi a causa dei problemi economici che hanno colpito il club e che hanno portato la dirigenza ad alleggerire il monte stipendi e ad evitare il ritiro del campionato, salutando ben cinque giocatori. Taranto, che non vince da dieci partite consecutive ed è quasi matematicamente in B Interregionale, ha infatti ceduto Lusvardi, Fresno, Valentini, lo spagnolo Casanova e Thioune, giocatore che viaggia in doppia cifra per punti e rimbalzi, passato a Roseto. La squadra ora è un buon mix di giovani che ha in Reggiani l’uomo di punta, ma obiettivamente non ha le armi per impensierire Ravenna, tanto che la sconfitta per 74-84 in casa della capolista Roseto, è dovuta al fatto che gli abruzzesi hanno preferito dare spazio alle rotazioni una volta chiusi i conti. L’OraSì però non deve commettere l’errore di sottovalutare Taranto, anche perché c’è una statistica che parla da sola e che vede i pugliesi essere l’ultima squadra nel girone di ritorno per numero di vittorie (zero), mentre Ravenna è penultima con una, quella in casa con Chieti. Occorrerà quindi che i giallorossi mettano in campo grande determinazione sin dalla prima azione per mettere subito la loro firma sul match. Sarà anche l’occasione per vedere Ujlarevic maggiormente integrato negli schemi e trovare un buon contributo dai giocatori mostratisi sottotono nelle ultime giornate. L’importante sarà sfruttare bene questo incontro ed evitare che possa rivelarsi un impegno più ostico di quello che dicono le statistiche e la classifica.

Luca Del Favero