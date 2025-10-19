OraSì, match da dimenticare. Serata nera a Pesaro

Loreto Pesaro 81OraSì Ravenna 65

CONSULTINVEST LORETO PESARO: Delfino 18, Del Prete, Aglio 2, Valentini 6, Pezzi ne, Sgarzini 8, Tognacci 17, Graziani 12, Lomtazde, Pillastrini 4, Terenzi 14. All.: Ceccarelli

ORASI’ RAVENNA: Feliciangeli 2, Brigato 9, Morena 2, Ghigo 5, Paolin 10, Jakstas 17, Paiano 4, Dron 4, Cena 12, Catenelli ne. All.: Auletta

Arbitri: Ferretti – Giambuzzi – Lanciotti

Note. Parziali: 27-19; 46-40; 65-49. Tiri da 2: Loreto: 17/40, Ravenna: 15/36 Tiri da 3: Loreto: 13/25, Ravenna: 6/26; Tiri liberi: Loreto: 8/12, Ravenna: 17/24; Rimbalzi totali: Loreto: 41, Loreto Pesaro: 41 Uscito per falli: Aglio

La peggiore versione stagionale dell’OraSì perde in casa della Loreto Pesaro, permettendo all’ex Ceccarelli di conquistare la prima vittoria in campionato. La trama del match è molto semplice da raccontare: Ravenna non ha mai mostrato l’aggressività che l’ha contraddistinta ad inizio campionato e non mai ha dato l’impressione di poter superare una squadra che invece ha messo grinta dal primo minuto, senza fare nulla di eccezionale. La Consultivest recupera Valentini e lo lancia in quintetto, ma i problemi per l’OraSì sono in attacco e soprattutto di concentrazione. Loreto Pesaro vola sull’11-6 per poi toccare il 22-12, mentre Ravenna continua a sbagliare da sotto e da fuori.

Dron non incide e Auletta lo manda in panchina (4 punti per lui totali), ma la musica non cambia. Al primo riposo i padroni di casa conducono 27-19, con l’OraSì che deve recriminare per le cinque palle perse. La concentrazione aumenta nel secondo, anche se la Consultinvest continua a macinare punti toccando subito il 31-19 e fortuna che Cena si carica sulle spalle l’attacco con cinque punti consecutivi per il 27-33. Loreto Pesaro è però brava a respingere ogni tentativo di rimonta e ad arrivare all’intervallo avanti 46-40. Ormai è chiaro che per l’OraSì non è giornata e la conferma arriva in un noiosissimo quarto dove si segna con il contagocce.

Cena dalla lunetta mette il 2/2 del 52-47 che lascia ben sperare, ma Loreto Pesaro risponde con un parziale di 13-2 (con tre triple) e vola sul 65-49 con cui si chiude il quarto. Tognacci al 32’ spara la tripla del 70-52 che legittima la superiorità mostrata da Loreto Pesaro e fa calare il sipario sul match con larghissimo anticipo. Negli ultimi 8’ c’è da segnalare solo il +21 (77-56) come massimo vantaggio marchigiano. Finisce 81-56.

Luca Del Favero