OraSì Paolin, il ritorno del figliol prodigo

"Si torna sempre dove si è stati bene". Con queste parole Francesco Paolin si ripresenta ai tifosi dell’OraSi, dopo la felice parentesi della stagione 2023-24. "Sarei rimasto volentieri due anni fa, c’è stato un tentativo – ammette il cestista classe ‘95 –, ma ho scelto di trasferirmi alla Fulgor Omegna dove poi ho giocato i playoff. Sono rimasto sempre in contatto con il direttore generale Lorenzo Nicoletti e altri compagni, in particolare Gabriel Dron che ormai è grande amico. Sono quindi contento di essere tornato, di società come il Ravenna non ce ne sono tante ".

E anche la scelta societaria di portare a casa Paolin non è stata difficile. "Francesco è una brava persona che porta entusiasmo all’interno del gruppo – commenta il direttore generale Nicoletti –. Inoltre è ormai un giocatore di esperienza avendo disputato campionati di Serie A2 e vinto la B con Fabriano. Darà una grande mano ai giovani e sarà un punto di riferimento per i veterani".

Anche il coach Auletta è soddisfatto dell’acquisto : "Aveva interesse anche da altre società ma è tornato a Ravenna facendo una scelta di cuore. Può dare tanto alla squadra, in difesa si farà rispettare e in fase offensiva farà punti importanti. Ha fatto una scelta emotiva e tecnica, quando l’ho sentito al telefono e poi visto dal vivo ho avuto la conferma di parlare con la persona che mi avevano descritto. Ho avuto ottime impressioni". Intanto, manca sempre meno all’inizio del campionato. "I ragazzi stanno lavorando bene, il bilancio del precampionato è positivo". Le buone impressioni arrivano anche dallo stesso Paolin : "Sarà una stagione tosta, il livello della serie B è sempre più alto, da quando esistono due gironi ci sono meno squadre ma sono più attrezzate. Noi siamo una squadra giovane e possiamo crescere, sfrutteremo le trasferte per stare insieme e rafforzare lo spirito del gruppo. Proprio per questo sarà importante vedere la differenza tra andata e ritorno contro la stessa squadra, perché si vedrà quanto siamo migliorati".

Poi chiude la presentazione con una battuta: "Il primo obiettivo è la salvezza, poi vediamo. Non aggiungo altro per scaramanzia". Intanto, la prima fase di campagna abbonamenti è partita col piede giusto : "Attualmente siamo a 110 abbonati tra nuove tessere e rinnovi", spiega Nicoletti.

Jacopo Ceroni