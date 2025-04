OraSì Ravenna sorprende Luiss Roma: vittoria 86-82 in chiave playoff

Luiss Roma 82OraSì Ravenna 86

LUISS ROMA: Pugliatti 6, Rocchi ne, Orman ne, Bottelli 8, Villa 10, Fallucca 3, Pasqualin 11, Jovovic, Van Ounsem 21, Cucci 13, Salvioni 10, Graziano ne. All.: Patanè

ORASI’ RAVENNA: Brigato 8, Ferrari 17, Munari 13, Crespi 6, Casoni 9, De Gregori, Tyrtyshnyk 17, Dron 16, Gay, Malaventura ne. All.: Gabrielli

Arbitri: Roberti - Leggiero

Note. Parziali: 28-12; 47-40; 62-65. Tiri da 2: Roma: 18/31, Ravenna: 20/34; tiri da tre: Roma: 7/28, Ravenna: 12/27; tiri liberi: Roma: 25/32, Ravenna: 10/14; Rimbalzi totali: Roma: 36, Ravenna: 33 Usciti per falli: Gay e Ferrari

L’OraSì supera l’esame alla Luiss con un bel 110 e lode. Incredibile prestazione dei ravennati che sbancano il parquet romano, conquistando punti preziosi in chiave play in. È l’ennesimo capolavoro della Gabrielli band contro una big ed infatti non bisogna dimenticare che questo scivolone interrompe la striscia di otto vittorie consecutive della Luiss e non le permette di portarsi da sola al secondo posto. Nessuno avrebbe mai immaginato un simile epilogo dopo un primo quarto a senso unico, dove la Luiss domina approfittando della pessima difesa e delle basse percentuali offensive dei ravennati, toccando anche il 28-9. Le parole di Gabrielli svegliano i giocatori che si riscattano alla grande.

La Luiss è nervosa (due tecnici per proteste in pochi minuti) e non segna, mentre Ravenna è perfetta e con una tripla di Dron si porta sul -3: 35-38. Ma il bello deve ancora venire… Gli sforzi dei giallorossi vengono ripagati da quattro punti consecutivi di Ferrari che valgono la parità al 28’’ (57-57) e la ciliegina sulla torta di un ottimo terzo quarto la mette Tyrtyshnyk con la tripla del sorpasso: 65-62 al 30’. La Luiss non riesce proprio ad arginare i ravennati, tra le poche squadre ad aver imposto il proprio ritmo su questo parquet, e a firmare il sorpasso è ancora Ferrari con la tripla del 74-68. Roma prova a rifarsi sotto ma non fa i conti con la quinta tripla di Tyrtyshnyk per l’80-75. A 1’38’’ dalla fine gli ospiti sono però avanti di una sola incollatura (82-81), ma ci pensa Dron a chiuderla. Prima con un 2/2 dalla lunetta e poi con il canestro della vittoria a 5’’ dalla fine propiziato da un rimbalzo di Casoni, catturato dopo che la palla era sfuggita dalle mani di Fallucca mentre stava tirando da tre.

Classifica: Roseto 56; Luiss Roma e Ruvo di Puglia 46; Gema Montecatini 44; Herons Montecatini, Virtus Roma e Pielle Livorno 42; Chiusi e Jesi 36; Fabriano 34; Sant’Antimo 30; Ravenna 28; Salerno e Caserta 26; San Severo* 24; Piombino 22; Cassino* 20; Latina 18; Rieti* 12. * devono riposare

Luca Del Favero