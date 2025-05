OraSì Ravenna trionfa a Fabriano: vittoria epica dopo due supplementari

‘Ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi’ recitava la famosa frase del film Blade Runner che fotografa l’incredibile vittoria dell’OraSì in casa di Fabriano dopo due supplementari. Ravenna è riuscita a vincere pur catturando 16 rimbalzi in meno (46 contro 62) contro una squadra che ha fallito per due volte il tiro della vittoria e sbagliato incredibilmente 4 tiri liberi consecutivi negli ultimi secondi (16/35 è la statistica complessiva), imponendosi senza centri di ruolo e segnando il punto della vittoria con Dron che ne ha messi 33 con un 16/17 dalla lunetta, l’ultimo sbagliato apposta per fare morire il cronometro sul 95 a 94 per l’OraSì. Statistiche incredibili, condite dall’ennesima prestazione di grande carattere, mostrato soprattutto nei momenti più difficili, come nel terzo periodo, quando Fabriano è scappata avanti di 12 punti e tutto lasciava presagire che fosse la fuga definitiva. Il gioco di squadra, l’incredibile difesa di Brigato su Pierotti e tutti i giocatori sempre pronti a fare la cosa giusta al momento giusto, hanno poi confezionato il colpo grosso e adesso l’OraSì giustamente non vuole fermarsi. Il prossimo ostacolo dei play in sarà Jesi, dove i giallorossi giocheranno domani alle 20.30, e in caso di vittoria si qualificherebbero ai playoff da ottavi, trovando Treviglio Brianza nei quarti. Impresa non semplice, ma di sicuro non impossibile, anche perché Ravenna sta mostrando ad ogni partita di saper ribaltare il pronostico sfavorevole.

"È stata una gran bella gara e sembrava non finire più – afferma il playmaker Gabriel Dron – ogni volta che li raggiungevamo nel punteggio Fabriano è sempre riuscita a piazzare un allungo e credo sia stata la partita in cui siamo stati più uniti in tutto l’anno. Partivamo un po’ svantaggiati, ma c’è da dire che i tifosi sono stati il nostro sesto uomo in campo dandoci grande forza. Riguardo al quintetto senza centri di ruolo, credo sia stato più un adattamento fatto per i problemi di falli. Sicuramente abbiamo sofferto a rimbalzo, però a volte avere un deficit fisico può essere positivo: a rimbalzo ci siamo infatti uniti maggiormente, anche se ne abbiamo concessi in attacco, ma si è sempre vista la voglia di vincere da parte di tutti. Credo che questa la scelta del coach di abbassare il quintetto e cambiare su tutti ci ha permesso di vincere: abbiamo infatti limitato i loro pick e roll e siamo rimasti per lo più sull’uno contro uno". L’OraSì può anche festeggiare per essere arrivata seconda nella classifica di impiego degli under, posizione che le garantirà un premio di 3 mila euro. Questa la graduatoria delle prime quattro (al prima andranno 40mila euro, al secondo 30mila, al terzo 20mila e al quarto 10mila): San Severo 4436 minuti; Ravenna 2532; Cassino 2444; Piombino 2273.

Luca Del Favero