OraSì, Regazzi è vicino. La pista del coach porta a lui

Tutte le strade portano a Imola. Come avevamo anticipato la scorsa settimana dopo che era sfumato il primo obiettivo Andrea Fabrizi (decisosi a restare nello staff di Martino a Forlì in A2) e ricevuti dei ‘no’ da alcuni allenatori tra cui quello di Stefano Salieri, l’imolese Marco Regazzi è diventato il candidato numero uno ad essere il nuovo coach dell’OraSì. Al momento però non c’è nulla di certo come afferma il diretto interessato: "Il mio procuratore non ha ricevuto nessuna chiamata da Ravenna, ma sicuramente sarebbe un’opportunità molto interessante. Già l’estate scorsa parlai con la dirigenza, ma non se ne fece nulla".

La sensazione è che se Bottaro imbastirà ufficialmente la trattativa, le parti troveranno l’accordo e il matrimonio si celebrerà, ma non prima di inizio luglio, quando il tecnico uscirà dal contratto che lo lega fino al 30 giugno a Desio e terminerà quello dell’OraSì Gabrielli, accasatosi ad Orzinuovi. Attenzione però ai colpi di scena, perché quando in casa giallorossa si parla di allenatori, la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Di sicuro Regazzi sarebbe il profilo giusto per la panchina ravennate sia dal lato umano che tecnico. Ai Raggisolaris è stato protagonista della cavalcata dalla Promozione fino ai playoff di serie B in soli sette anni poi ha vinto la serie C con la Virtus Imola, venendo esonerato nella stagione 2023/24. Amara è stata l’esperienza a Desio nell’ultimo campionato dove era arrivato il 6 febbraio per salvare la squadra, vedendosi poi esonerare il 14 aprile.

L’OraSì è anche un’ottima soluzione lavorativa per ‘Rega’, perché potrà continuare a ricoprire a tempo pieno il ruolo da dirigente che ha in una importante azienda imolese facendo il pendolare tra Imola e Ravenna, mentre quando era a Desio (la prima esperienza lontano da casa) lavorava in smart working, dirigendo gli allenamenti in Lombardia soltanto da martedì sera. Risolto il rebus allenatore, l’OraSì penserà al mercato e anche in questo caso le prime ufficialità arriveranno tra qualche settimana.

Suggestiva è l’ipotesi di un ritorno di Masciadri, all’Orasì in A2 dal 2015 al 2019, che lascerà Rimini. L’esperienza di un giocatore classe 1989 amato dai tifosi potrebbe essere determinante in un roster con molti volti giovani ed inoltre l’ala ha sposato una ravennate e da anni abita a Ravenna: sarebbe dunque un’ottima soluzione sotto tutti i punti di vista.

Luca Del Favero