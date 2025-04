OraSì sconfitta dagli Herons Montecatini: decisiva la tripla di Benites

Tanto amaro in bocca, ma anche la consapevolezza di essere i favoriti per la conquista dei play in. La sconfitta in casa degli Herons Montecatini non sarà infatti facilmente digerita dall’OraSì e non solo per la tripla decisiva segnata da Benites allo scadere e per l’ampio vantaggio dilapidato. L’eccessiva aggressività dei toscani nel finale non sanzionata dagli arbitri è stata decisiva, come ha giustamente sottolineato Gabrielli in conferenza stampa, e ha confermato quanto l’esperienza contro la gioventù faccia sempre la differenza.

Peccato, però, perché con maggiore fortuna sarebbe arrivato l’ennesimo colpo sul parquet di una big. "Abbiamo giocato una grande partita – afferma il pivot Riccardo Crespi - approcciandola con una grande aggressività, mentenuta fino alla fine. Purtroppo non è bastato, ma abbiamo comunque giocato bene, di squadra e sostenendoci fino alla fine. Dopo il primo quarto Montecatini è rientrata cercando di recuperare il match, mettendoci le mani addosso e difendendo fino al limite del fallo. Negli ultimi minuti ha avuto la possibilità di avere un maggior numero di tiri in più di noi grazie ai rimbalzi e ai liberi ed è stata brava a riprendere la partita. Ripartiamo da questa ottima prestazione per dare il massimo nelle ultime due gare del campionato".

L’ultima giornata ha dato verdetti importanti e non solo la matematica salvezza di Ravenna. Per l’ultimo posto disponibile nei play in, sarà una corsa tra OraSì, Salerno e Caserta, tutte appaiate a 28 punti, uno scenario che potrebbe favorire i giallorossi, perché se la stagione dovesse terminare così, sarebbero primi grazie alla classifica avulsa, battendo Salerno anche solo di un punto e non dovendo ribaltare il -5 dell’andata. Ovviamente tutto dipenderà dal match al PalaCosta di sabato sera (ore 20) contro Salerno.

Caserta sarà invece in casa della Luiss Roma e nell’ultimo turno riceverà Piombino, mentre Ravenna domenica 27 sarà impegnata sul campo della Luiss Roma e Salerno in casa con San Severo. Una vittoria per ognuna di loro pare lo scenario più probabile, anche se l’ostacolo maggiore lo ha proprio l’OraSì contro i campani. La squadra ha però dimostrato di star molto bene e di essere pronta per un gran finale di stagione.

Sul fronte societario non trapelano notizie, ma sembra che il solito pool di sponsor stia accelerando i tempi per costituire la fondazione che rileverà il Basket Ravenna, ritardando questa operazione di un anno. Una mossa fondamentale per dare un futuro solido al club e magari per puntare nella prossima stagione a qualcosa di più di una salvezza.

Luca Del Favero