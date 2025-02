OraSì senza benzina. Avvio da incubo. E Fabriano scappa

Ravenna 51Fabriano 75

ORASÌ RAVENNA: Brigato 3 (0/2, 1/4), Dron 4 (2/6, 0/4), Crespi 9 (4/4), Gay 14 (0/2, 2/7), Casoni (0/1, 0/1); Munari 7 (0/2, 2/3), Ferrari 6 (1/5, 0/4), De Gregori (0/1), Tyrtyshnyk 8 (3/6, 0/5). Ne: Branchi, Montefiori. All. Gabrielli.

RISTOPRO FABRIANO: Dri 18 (4/6, 2/7), Hadzic 13 (2/6, 3/7), Molinaro 5 (1/2, 0/2), Pisano 18 (5/6, 1/4), Gnecchi 2 (0/1, 0/1); Scandiuzzi 3 (1/1), Scanzi 5 (1/6, 1/1), Carta 11 (2/3, 2/3). Ne: Pierotti Alles, Centanni, Romagnoli, Ottoni. All. Niccolai.

Arbitri: Secchieri e Tognazzo.

Note – Parziali: 14-21, 22-46, 45-67. Tiri da due: Ravenna 10/29, Fabriano 16/31. Tiri da tre: Ravenna 5/28, Fabriano 9/25. Tiri liberi: Ravenna 16/20, Fabriano 16/20. Rimbalzi: Ravenna 31, Fabriano 43. Assist: Ravenna 8, Fabriano 9.

Brutta sconfitta casalinga per l’OraSì che cade al PalaCosta 51-75-0 contro Fabriano che la seguiva in classifica e ora la raggiunge a 24 punti. Un’OraSì disastrosa al tiro e sovrastata nei rimbalzi (43 contro 31): secondo e ultimo quarto con appena 14 punti, davvero pochissimi per poter anche solo impensierire Fabriano. La prima metà gara è un vero incubo per l’OraSì che all’intervallo lungo si ritrova sotto della bellezza di 24 punti. Ma sono i numeri a parlare da soli: i bizantini dopo due quarti hanno il 13% di realizzazione da tre (2 su 15) e un appena sufficiente 5/13 da due. Fabriano, di contro, ha un notevole 7 su 12 da tre che scava un solco importante tra le due formazioni. La prima parte del primo quarto è tutto sommato in equilibrio: non si realizza molto ma Ravenna è sempre avanti, anche se solo di 2 sul 6-4 dopo due canestri di Crespi, compreso una schiacciata, e uno di Dron. Fabriano, però, risponde col primo canestro di Dri da tre punti che vale il sorpasso: sono passati appena 2’25’’ del primo quarto ma è l’ultima volta che l’OraSì si trova in vantaggio nella prima metà gara. Il primo periodo termina con i marchigiani avanti 21-14, con un allungo nella seconda parte. Ma è il secondo quarto a scavare un solco incolmabile tra le due squadre con Ravenna che realizza appena 8 punti in 10’ contro i 25 di Fabriano per il 22-46 alla pausa di metà partita. Sono due liberi di Pisano i primi canestri dopo l’intervallo ma i ravennati provano a spingere sull’acceleratore e si riportano a -20 a metà quarto sul 37-57 grazie a due liberi di Ferrari. Gay fa 1 su 2 nei liberi e riporta i ravennati a -17 ma la tripla di Hadzic ridà slancio a Fabriano che realizza anche un libero con Carta per il nuovo +21. Che torna +24 col la nuova tripla di Carta (43-67). L’assist di Tyrtyshnyk porta a canestro Crespi e alla fine del terzo quarto Ravenna rosicchia solo 2 punti: 45-67. Ravenna sbaglia troppo per poter sognare la rimonta già difficile: dopo più di 5’ dell’ultimo quarto ci sono solo 3 punti a referto, per la tripla di Munari. Pochissimo anche solo per illudersi che qualcosa possa cambiare sino al -24 finale.

Ugo Bentivogli