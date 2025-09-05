"OraSì, sfida emozionante". Jakstas guarda lontano

"È un giocatore che sa come vincere". L’istantanea scattata da coach Andrea Auletta spiega meglio di ogni altra parola il motivo per cui Rolandas Jakstas è stato ingaggiato. Il tecnico dell’Orasì Ravenna lo ha candidamente svelato ieri mattina, al Garden 37, introducendo la presentazione dell’ala lituana che avrà il compito, appunto, di portare la squadra giallorossa ad una salvezza più tranquilla possibile. "Jakstas – ha proseguito Auletta, insieme al dg Nicoletti – può giocare ala grande o centro, ma in realtà è anche un play aggiunto, perché si disimpegna egregiamente con assist e rimbalzi, oltre ad avere sia il tiro da 2, sia il tiro da 3. La sua leadership lo fa essere un ‘uomo squadra’. Non aspettiamoci da lui i 18-20 punti a partita, perché il suo contributo sarà attorno ai 10-12, accompagnato però da numeri importanti in tutte le altre statistiche".

Jakstas, classe 92, è nel pieno della propria maturità cestistica. Arriva da Plunge, piccolo centro della Lituania, non lontano dal mar Baltico. Papà Juozas è stato un campione di pingpong, mentre il fratello Gediminas, classe 89, ha giocato in patria da ala piccola, vincendo anche il campionato di A2 lituano. Il curriculum di Jakstas, dopo gli esordi nel 2010 nello Žalgiris Kaunas e il biennio successivo, sempre in Lituania, con Nevežis e Klaipeda, si è sviluppato nelle esperienze avute in Spagna (5 squadre in 8 anni) e Francia (Caen e Strasburgo). Nelle ultime due stagioni ha vinto il campionato lituano di secondo livello e il campionato francese di terzo livello.

"Ravenna – ha spiegato Jakstas – è un nuovo capitolo della mia carriera e rappresenta una nuova ed emozionante sfida. È infatti la prima volta che vengo in Italia per giocare. In estate avevo ricevuto altre proposte, ma ho scelto Ravenna anche perché ero curioso di misurarmi in questa Lega. Conosco le squadre di Milano e Bologna per averle seguite nelle sfide di Eurolega". Il neo acquisto giallorosso, che ha firmato 13 punti nel test casalingo dell’altro giorno contro Ozzano, ha scelto di giocare col n.14: "Diciamo che è il mio numero fortunato. Per quanto riguarda invece le situazioni extra basket, mi piace condividere i momenti liberi con i compagni e con la famiglia. Ho 3 figli, che però potranno venire a Ravenna solo per brevi periodi, perché impegnati con gli studi".

La prossima sfida per l’OraSì – quarta uscita di questo precampionato – sarà il memorial Vianello, in programma domani, alle 18, al PalaCosta, contro i Raggisolaris Faenza.