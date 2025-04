OraSì sfida Luiss Roma: un mercoledì decisivo per i playoff

All’OraSì servirà davvero un mercoledì da leoni. I ravennati giocheranno alle 20 in casa della Luiss Roma il recupero della decima giornata di ritorno, affrontando la formazione più in forma del campionato e la più seria candidata al secondo posto. Conquistando la nona vittoria consecutiva, infatti, gli ‘universitari’ resterebbero da soli in seconda piazza. L’OraSì è dunque attesa da un match durissimo, inaugurando un mini ciclo di due trasferte consecutive quasi proibitive che terminerà domenica a Montecatini in casa degli Herons. Salvo colpi di scena i playout sono scongiurati, perché occorrerebbe che Piombino (indietro di due punti) facesse bottino pieno nelle ultime tre gare avendo un calendario molto duro, e allora Ravenna può concentrarsi sul dodicesimo posto, l’ultimo disponibile per i play in, dovendo vincere la volata con Salerno e Caserta. Con la Luiss sarà un bel test per vedere se la squadra si riscatterà dopo la prova opaca con Sant’Antimo, ma non sarà semplice perché i romani sembrano una macchina perfetta, con giocatori come Cucci, Pasqualin e Fallucca che sono determinanti ed inoltre l’arrivo del belga Van Ounsem ha dato maggiore equilibrio al gioco.

"Van Ounsem si è ben integrato in un roster che gioca insieme da molto tempo e che si conosce a memoria. Sono tanti i giocatori pericolosi oltre a lui come Cucci Pasqualin, Fallucca senza dimenticare Pugliatti e Salvioni: altro punto di forza sono le rotazioni perché hanno un roster davvero lungo. Dovremo essere bravi a leggere bene la gara, perché se con la Luiss giochi a correre è impossibile vincere, essendo il contropiede il suo punto di forza. Bisognerà quindi cercare di bloccare il loro rirmo, evitando di concedere tiri in campo aperto, dove sono la squadra in assoluto più forte insieme a Roseto. Più la partita si giocherà a metà campo e maggiori saranno le nostre possibilità di vincere".

l.d.f.