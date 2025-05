OraSì sfida Ristopro Fabriano: una partita decisiva per i playoff

Contro ‘la bestia nera’ per continuare a sognare. Il play in che attende stasera alle 19 l’OraSì è degno dell’incredibile stagione che sta vivendo, perché farà visita alla Ristopro Fabriano, la squadra che l’ha maggiormente messa in difficoltà tra tutte quelle affrontate. Non sono i risultati a dimostrarlo, ma le caratteristiche tecniche e di gioco dei marchigiani, assolutamente indigeste ai giallorossi. Questa volta però l’OraSì si presenterà senza nulla da perdere con al seguito un’ottantina di tifosi che renderanno meno infernale il palasport di Cerreto d’Esi, uno dei campi più caldi di tutta la B e inviolato da ben tre mesi. La grande favorita resta Fabriano per esperienza e qualità del roster, ma guai a dare Ravenna battuta in partenza soprattutto in trasferta, come dimostrano le sette vittorie nelle ultime otto gare lontano dalla Romagna. La vincente giocherà mercoledì a Jesi nel secondo turno dove in palio ci saranno i playoff contro Treviglio.

"Viviamo questa partita in modo tranquillo – spiega coach Andrea Gabrielli – ben sapendo che tutto si deciderà in quaranta minuti. Servirà quindi grande forza nervosa e lucidità, perché incontreremo una squadra fisica e aggressiva che in casa si esalta e ha tanti giocatori che quando si accendono possono creare pericolosi break. Inoltre è la prima del girone nei rimbalzi in attacco e per tiri da tre tentati. Bisognerà avere nervi saldi per evitare di perdere molti palloni e subire la loro pressione, ma siamo con la mente libera e questo è quello che conta".

Il nono posto di Fabriano rispecchia i pronostici estivi, essendo i marchigiani di livello inferiore alle sette big (o presunte tali) del girone, ma durante l’anno ha cambiato tanto, dando a Niccolai un roster con ben dieci uomini nelle rotazioni. "Dobbiamo metterci in testa che prima o poi arriverà il momento della gara in cui i tiratori di Fabriano si accenderanno e quindi dovremo essere pronti a reggere l’urto. Pierotti, Centanni, Gnecchi, Carta e Scanzi, arrivato a stagione in corso, sono soltanto alcuni dei giocatori cardine della squadra poi ci sono Molinaro e Hadzic, tesserato dopo l’uscita di scena di Chieti. Dobbiamo sbagliare il meno possibile ed avere la stessa mentalità che ci sta permettendo di giocare molto bene in trasferta e di disputare una grande stagione, che resterà ottima indipendentemente dall’esito di questa partita". È purtroppo già finita la stagione di Malaventura, rottosi il legamento crociato anteriore del ginocchio destro in allenamento. Il giocatore, arrivato l’ultimo giorno di mercato, ha totalizzato 5 presenze con 4 minuti di media in maglia giallorossa.

Luca Del Favero