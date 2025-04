OraSì sorprende Virtus Roma e si qualifica per i play in: sfida decisiva a Fabriano

Se la stagione dell’OraSì fosse un libro, sarebbe un best seller per l’incredibile trama thriller e per i colpi di scena che non sono mai mancati. L’ultimo è arrivato domenica in casa della Virtus Roma, match sulla carta proibitivo, ma vinto in maniera fin troppo semplice dai ravennati, bravi a condurre i giochi dall’inizio. Questo successo, il settimo in trasferta nelle ultime otto gare lontano dalla Romagna, regala una inaspettata qualificazione ai play in e adesso viene il bello, perché il finale del romanzo è ancora da scrivere. L’OraSì giocherà domenica alle 18 a Fabriano una gara secca, con la vincente che mercoledì 7 maggio andrà a Jesi. Superando anche il secondo turno, ci sarebbe il playoff contro Treviglio Brianza, prima del girone A. Sicuramente i giallorossi si presenteranno senza pressione e con tanto entusiasmo, armi fondamentali che serviranno per colmare quel gap visto in campionato con Fabriano, squadra che l’ha sempre messa in difficoltà. "Abbiamo scritto la nostra classifica lontano da casa – sottolinea coach Andrea Gabrielli – e per come era stata l’andata, non era pensabile arrivare dodicesimi. I ragazzi sono stati bravissimi, perché sono cresciuti soprattutto dal lato della personalità e anche a Roma hanno giocato una partita attenta e con pochi passaggi a vuoto. Ci attende una sfida secca a Fabriano, campo difficile, ma ora sono tutte gare che si giocano sui nervi dove chi ha più resistenza fisica può avere un vantaggio. Faccio i complimenti allo staff atletico, fisioterapico e medico perché ha preparato benissimo la squadra. La vittoria di Roma la dedico a Malaventura, sperando che l’infortunio che ha avuto la scorsa settimana non possa essere grave". Fa sorridere ora pensare ai tanti contestatori che chiedevano le dimissioni del coach quando la squadra era reduce da sette sconfitte consecutive, inscenando una inopportuna contestazione piuttosto che stare vicini ai giocatori. Come sempre è il campo che parla e Gabrielli e i suoi ragazzi hanno dato risposte più che convincenti agli scettici. Tra i protagonisti a Roma c’è stato Federico Casoni, uno dei migliori della stagione giallorissa. "Sapevamo che sarebbe stato un match difficile nonostante l’assenza di Radunic – spiega l’ala –. Siamo partiti bene, e abbiamo mantenuto il vantaggio per la gara, ma Roma è stata brava a rientrare sul -7 a cinque minuti dalla fine e siamo stati bravi a non disunirci. Il raggiungimento dei play in è un bellissimo traguardo per tutti noi che avevamo come obiettivo la salvezza e che ci siamo visti privati di quattro punti durante l’anno per la vicenda di Chieti, e lì giocheremo a viso aperto".

Luca Del Favero