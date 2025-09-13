Acquista il giornale
OraSì, tempo di derby. Con Imola senza tifosi

Serie B Alle 18 Ravenna ospita l’Andrea Costa. La gara sarà però a porte chiuse. I giallorossi stanno metabolizzando il gioco veloce di coach Auletta. .

di LUCA DEL FAVERO
13 settembre 2025
Il lituano Jakstas al tiro (Zani)

L’OraSì chiude la sua positiva preseason con un derby. Alle 18 ospiterà l’Andrea Costa Imola, gara che si giocherà a porte chiuse. I giallorossi hanno ben figurato nelle prime uscite stagionali nonostante qualche alto e basso di troppo dovuto ancora ai meccanismi che si devono oliare e al dover metabolizzzare e mettere in pratica il gioco di Auletta che prevede un basket veloce e aggressivo in difesa. Tra i singoli, l’esperienza di Jaktas e di Cena si è già fatta sentire e si è visto che elementi come Dron, Paolin e Naoni possono essere molto funzionali in una pallacanestro dagli alti ritmi. Ovviamente l’ultima parola spetterà al campo, perché sarà a Casoria domenica 21 dove l’OraSì dovrà farsi trovare pronta ed è per questo motivo che il test odierno diventa molto importante essendo la classica prova generale.

"Chiudiamo una preseason intensa e che è stata positiva fino a questo momento – sottolinea coach Andrea Auletta –. Mercoledì con Fidenza c’è stata una buona prestazione difensiva soprattutto nel primo e nel terzo quarto. Volevamo dare continuità al lavoro fatto fino ad ora, l’abbiamo fatto parzialmente perché in alcune fasi abbiamo commesso qualche errore e perso entusiasmo, ma apprezzo che dalle difficoltà i giocatori riescano a trovare forza e a reagire. Per crescere dobbiamo però essere più costanti e capire che squadra vogliamo essere".

Non potendo vedere dal vivo l’OraSì, i tifosi si consoleranno con le semifinali di Supercoppa di serie B Nazionale che si giocheranno al Pala de Andrè. Alle 17 ci sarà Gema Montecatini – Treviglio Brianza e alle 21 Herons Montecatini – Pielle Livorno. Domani alle 17.30 la finale.

Luca Del Favero

