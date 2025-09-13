OraSì, tempo di derby. Con Imola senza tifosi

L’OraSì chiude la sua positiva preseason con un derby. Alle 18 ospiterà l’Andrea Costa Imola, gara che si giocherà a porte chiuse. I giallorossi hanno ben figurato nelle prime uscite stagionali nonostante qualche alto e basso di troppo dovuto ancora ai meccanismi che si devono oliare e al dover metabolizzzare e mettere in pratica il gioco di Auletta che prevede un basket veloce e aggressivo in difesa. Tra i singoli, l’esperienza di Jaktas e di Cena si è già fatta sentire e si è visto che elementi come Dron, Paolin e Naoni possono essere molto funzionali in una pallacanestro dagli alti ritmi. Ovviamente l’ultima parola spetterà al campo, perché sarà a Casoria domenica 21 dove l’OraSì dovrà farsi trovare pronta ed è per questo motivo che il test odierno diventa molto importante essendo la classica prova generale.

"Chiudiamo una preseason intensa e che è stata positiva fino a questo momento – sottolinea coach Andrea Auletta –. Mercoledì con Fidenza c’è stata una buona prestazione difensiva soprattutto nel primo e nel terzo quarto. Volevamo dare continuità al lavoro fatto fino ad ora, l’abbiamo fatto parzialmente perché in alcune fasi abbiamo commesso qualche errore e perso entusiasmo, ma apprezzo che dalle difficoltà i giocatori riescano a trovare forza e a reagire. Per crescere dobbiamo però essere più costanti e capire che squadra vogliamo essere".

Non potendo vedere dal vivo l’OraSì, i tifosi si consoleranno con le semifinali di Supercoppa di serie B Nazionale che si giocheranno al Pala de Andrè. Alle 17 ci sarà Gema Montecatini – Treviglio Brianza e alle 21 Herons Montecatini – Pielle Livorno. Domani alle 17.30 la finale.

Luca Del Favero