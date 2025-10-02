OraSì, tempo di ripartire. Sabato temibile trasferta

La quiete prima del tour de force. L’OraSì ha sfruttato la pausa forzata dovuta al rinvio della gara con Nocera a causa della convocazione di Donadio nella nazionale di 3x3, per ricaricarsi in vista di un trittico di gare molto insidioso che inizierà sabato (alle 21) sul difficile campo di Caserta. Mercoledì 8 ci sarà poi il recupero casalingo con Nocera e domenica 12 il derby a Faenza. Per fortuna il calendario ha messo il turno di riposo dei ravennati mercoledì 15 ottobre, quando si giocherà il primo infrasettimanale della stagione, per farli rifiatare. Dron e compagni sono attesi da un esame molto difficile a Caserta, big del girone che sta già dimostrando tutta la sua forza e in testa alla classifica a punteggio pieno. Nell’ultimo turno ha superato in casa Jesi, altra pretendente alle prime posizioni, dopo aver recuperato un passivo di ben 17 punti (bisogna però anche dire che ne ha dilapidati 16…).

Il roster di coach Lardo ha tantissime bocche da fuoco ed infatti in cinque giocatori viaggiano in doppia cifra e uno la sfiora. Il miglior realizzatore è il play D’Argenzio con 18 punti, seguito dal centro Radunic con 14.5, dalla guardia Nobile con 13.5 e dalle alipivot Hadzic con 11.5 e Lo Biondo con 11. Il playmaker Laganà ne segna invece 9.5. Come si può notare dai ruoli, i punti sono equamente distribuiti in tutti i reparti, senza dimenticare Vecerina, che fino ad ora ha avuto le polveri bagnate ma è un ottimo tiratore, e Brambilla, che lo spesso decisivo da tre punti. Si preannuncia una gara molto difficile nella quale l’OraSì dovrà reggere l’urto e soprattutto non risentire della maggiore esperienza degli avversari.

Quella di Caserta sarà la prima trasferta per i tifosi giallorossi, che avranno tempo fino a domani alle 19 per acquistare i biglietti per il settore ospiti del palasport campano, come stabilito dal nuovo protocollo.

Decisamente più abbordabile sarà la sfida del PalaCosta di mercoledì con Nocera, che all’esordio ha perso di 5 punti in casa proprio con Caserta, ma è sempre stato sotto di molti punti e lo scarto si è ridotto solo nel finale. Cappelletti, Donadio, Matrone e Czerapowicz sono i pericoli maggiori, ma l’OraSì non dovrebbe avere problemi a conquistare la vittoria. Più incerta sarà la gara di domenica 12 a Faenza con la Tema Sinergie, derby che ritorna dopo oltre un anno.

Luca Del Favero