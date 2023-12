Ore 18 in sala borsa. Dan Peterson racconta Porelli

Dan Peterson a Bologna è sempre un evento. Il leggendario coach, che vinse lo scudetto con la Virtus nel 1976, dalle 18 è in Sala Borsa. Presenta l’ultima fatica letteraria: ’Gianluigi Porelli, l’avvocato dei canestri’, edizioni Minerva.

Il vulcanico Dan racconta gli aneddoti più curiosi: "Conoscere l’avvocato Porelli è stato come andare all’università". Dal licenziamento (virtuale) dopo la conquista dello scudetto, all’apertura degli allenamenti ai tifosi, all’unica sconfitta in un derby, figlia di un viaggio di ritorno, da una trasferta europea, disastroso. Non mancheranno le sorprese anche perché Dan a 87 anni sta già lavorando a un’altra fatica.