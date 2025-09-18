Orgoglio giuliano a Pistoia. Gallo-Stoch, a voi il futuro

Due triestini doc, dal carattere forte e con le idee chiare. Federico Stoch e Filippo Gallo in comune non hanno solo le origini giuliane ma anche la storia cestistica. Entrambi, infatti, hanno iniziato nel settore giovanile dell’Azzurra Basket Trieste, una scuola che nel corso degli anni ha sfornato grandi giocatori come Michele Ruzzier e Stefano Tonut. A fare le presentazioni, oltre al padrone di casa della Stilauto Riccardo Roti, non poteva che essere un altro triestino, o come preferisce lui giuliano, come Alberto Martelossi. "Gallo e Stoch sono due giovani su cui puntiamo molto – dice Martelossi – e questo per loro sarà un anno molto importante, un crocevia per la loro carriera. Si tratta di giocatori duttili, Gallo più point guard alta con caratteristiche che gli consento di giocare vicino a Johnson, Stoch una guardia con grande fisicità ma che sta evolvendo verso un ruolo che lo vede anche portatore di palla".

Stoch pur essendo giovanissimo è al suo terzo anno a Pistoia e dopo l’esperienza dello scorso anno a Legnaia torna in biancorosso con una grande voglia di riportare l’Estra a grandi livelli. "Passare da essere aggregato a parte integrante del roster è un bel salto – afferma Stoch – è diverso, sento di dovermi prendere maggiori responsabilità. Torno dopo una stagione che ha colpito tutti, che ha lasciato il segno. Sono stato poco in squadra ma si avvertiva fin da subito una brutta atmosfera e anche persone che sono sempre stati solari come Gianluca, Gabriele e Lorenzo si erano spente. Ho intenzione di dare il mio contributo per riportare in alto Pistoia, per l’amore che nutro per questa piazza e per i suoi tifosi che sono unici".

Gallo è invece uno dei volti nuovi che ha deciso di sposare il progetto dell’Estra senza esitare. "La prima telefonata con coach Della Rosa è stata decisiva – spiega Gallo – perché è stata diversa rispetto a quelle che avevo ricevuto in precedenza nella mia breve carriera. Il coach mi ha preso come un amico spiegandomi le sue idee e cosa voleva da me. Quando mi ha chiamato avevo ancora il tutore e le stampelle ma lui mi ha rassicurato dicendomi che non dovevo preoccuparmi. Mi piace la sua visione della pallacanestro che si sposa con quelle che sono le mie caratteristiche, poter giocare da play è ciò che amo e farlo in una piazza come Pistoia dà grandi emozioni". Nella decisione presa da Gallo ha influito anche una chiacchierata con l’ex diesse biancorosso Marco Sambugaro. "Sambugaro mi ha rasserenato – dice Gallo – e mi ha fatto capire che Pistoia era la scelta giusta, era la piazza migliore per tornare dopo l’infortunio per prendermi il mio spazio e per crescere".

Maurizio Innocenti