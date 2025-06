Orzinuovi: il PalaBertocchi non ospiterà più la Serie A2 di pallacanestro

Non è affatto facile in questo momento avere certezze sul futuro della pallacanestro a Orzinuovi. L’unica nota ormai sicura è che il PalaBertocchi nella prossima stagione non ospiterà gare di serie A2. Il progetto, che solo l’estate scorsa ha condotto in provincia di Brescia il Gruppo Mascio per un “matrimonio“ ricco di ambizioni con l’Orzibasket, non è durato nemmeno dodici mesi e lunedì 30 giugno, quando scadrà la convenzione per l’utilizzo del palazzetto bassaiolo, le strade delle due componenti di un amore mai sbocciato (quella di patron Mascio da Treviglio e quella più orceana guidata dall’ex presidente Zanotti) si divideranno definitivamente.

Le conseguenze di tutto questo porteranno la squadra di A2 a giocare in una nuova sede, mentre Orzinuovi dovrà cercare di ripartire, puntando sulle forze locali. Da questo punto di vista fervono incontri e trattative, ma, per ora, si sta facendo avanti l’ipotesi che una piazza tradizionalmente legata al basket come quella bassaiola possa presentarsi al via della nuova stagione contando solo sull’Orzibasket Youth Project. L’attività giovanile continuerà il suo percorso, mentre resta il dubbio su quello che potrà essere il destino a livello di formazione seniores.

In attesa di comunicazioni ufficiali che possano chiarire gli sviluppi futuri, l’unica pista percorribile potrebbe essere quella di stringere un accordo con la vicina Crema. Unire le forze potrebbe rivelarsi una soluzione utile per entrambe le piazze e potrebbe portare al PalaBertocchi la B nazionale. Si tratta però di un disegno ancora tutto da definire.

Luca Marinoni