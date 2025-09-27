Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. "Osteria basket Jam». Ecco il torneo dedicato ai giovanissimi aquilotti

"Osteria basket Jam». Ecco il torneo dedicato ai giovanissimi aquilotti

ll Comune di Montelabbate invita la cittadinanza a un appuntamento dedicato allo sport e ai più giovani. Oggi...

di LUIGI DIOTALEVI
27 settembre 2025
Lo sport del basket

Lo sport del basket

XWhatsAppPrint

ll Comune di Montelabbate invita la cittadinanza a un appuntamento dedicato allo sport e ai più giovani. Oggi alle ore 16, il campo da basket del Parco Falcone Borsellino a Osteria Nuova ospiterà l’Osteria Basket Jam, il torneo dedicato alla categoria aquilotti (anno 2015-2016). La manifestazione, voluta dall’Amministrazione Comunale, nasce con l’obiettivo di promuovere lo sport come occasione di incontro, passione e divertimento. A rendere possibile l’iniziativa sono le associazioni Tigers Montecchio, Montecchio Sport, Metauro Basket Academy e Proca Gators, che porteranno in campo le proprie giovani promesse per un pomeriggio all’insegna dello sport e dello stare insieme. Non sarà soltanto una sfida sportiva, ma una vera e propria festa per i ragazzi, che potranno vivere l’emozione del basket insieme ai coetanei, e per le famiglie e i cittadini, che avranno l’occasione di tifare, sostenere e condividere una giornata di sport all’aria aperta. In caso di pioggia, il torneo si svolgerà presso la palestra della scuola media di Montelabbate, in via Leopardi 3.

l. d.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Eventi

Continua a leggere tutte le notizie di sport su