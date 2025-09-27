"Osteria basket Jam». Ecco il torneo dedicato ai giovanissimi aquilotti

ll Comune di Montelabbate invita la cittadinanza a un appuntamento dedicato allo sport e ai più giovani. Oggi alle ore 16, il campo da basket del Parco Falcone Borsellino a Osteria Nuova ospiterà l’Osteria Basket Jam, il torneo dedicato alla categoria aquilotti (anno 2015-2016). La manifestazione, voluta dall’Amministrazione Comunale, nasce con l’obiettivo di promuovere lo sport come occasione di incontro, passione e divertimento. A rendere possibile l’iniziativa sono le associazioni Tigers Montecchio, Montecchio Sport, Metauro Basket Academy e Proca Gators, che porteranno in campo le proprie giovani promesse per un pomeriggio all’insegna dello sport e dello stare insieme. Non sarà soltanto una sfida sportiva, ma una vera e propria festa per i ragazzi, che potranno vivere l’emozione del basket insieme ai coetanei, e per le famiglie e i cittadini, che avranno l’occasione di tifare, sostenere e condividere una giornata di sport all’aria aperta. In caso di pioggia, il torneo si svolgerà presso la palestra della scuola media di Montelabbate, in via Leopardi 3.

l. d.