Over 60. Mondiali Maxibasket. La carica di Tamburrino

E’ cominciata ieri con la sfilata di tutte le Nazionali presenti all’evento l’avventura di Gian Piero Tamburrino ai Campionati Mondiali di Maxibasket, in programma fino al 6 luglio a Ticino. Dopo l’oro europeo vinto un anno fa in quel di Pesaro, la selezione Over 60 di cui fa parte l’atleta di Montecatini Terme sogna il podio iridato. La caccia però non si annuncia semplice: in totale, sono ben 39 le compagini iscritte nella categoria Over 60, divise in 13 gironi da tre formazioni ciascuno. La squadra Fimba Italia è stata inserita nel raggruppamento J assieme alla Germania e ai padroni di casa della Svizzera. Passeranno al turno successivo le prime classificate e le tre migliori seconde. La fase a eliminazione diretta comincerà quindi dagli ottavi di finale. Tamburrino, che in carriera ha indossato le maglie di Campi Bisenzio, Fucecchio, Massa Cozzile, Monsummano, Chiesina e ancora Monsummano, per poi iniziare il percorso in Uisp con il Racing Montecatini, si è già messo al collo due ori e un argento europei con la Over 55 e la Over 60, mentre alla collezione manca il podio a livello mondiale. Oltre che su di lui, la formazione Over 60 Fimba conta anche su altre due toscani come il pratese Luca Magni e il livornese Marco Aprea. "Siamo indubbiamente un gruppo affiatato, composto da molti cestisti che hanno avuto esperienze nei massimi campionati nazionali e che hanno piacere a giocare insieme ogni estate - il commento degli azzurri - Il nostro girone non si annuncia semplice, ma c’è fiducia".

Francesco Bocchini