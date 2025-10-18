Ozzano all’esame Trieste . Si torna al Pala Reggiani

Soffia la bora sul parquet della capolista della Division A di B Interregionale New Flying Balls, che alle 20,30 riapre le porte del Pala Arti Grafiche Reggiani per la sfida contro la Jadran Trieste. Per l’orchestra di coach ‘Fede’ Grandi una sfida determinante sia per provare ad allungare a quattro vittorie la striscia positiva (tre su tre per gli ozzanesi in avvio di stagione), sia per suggellare l’ottimo stato di forma dimostrato fin qui. I biancorossi figurano infatti come miglior difesa del raggruppamento (63,0 punti di media subiti nei primi 120’ di gioco), con l’aggiunta di cinque giocatori a spartirsi la leadership offensiva: Tommaso Carnovali (15,7), Diambo Kissima (14,7), Kingsley Odah Obinna (10,7), Lorenzo Folli (10,0) e Gioacchino Chiappelli (9,3). Di fronte ci saranno i friulani di coach Matija Jogan, decimi in classifica e guidati dall’asse composto da Mise Diminic (21,3) ed Enrico Maria Gobbato (15,3). Domani alle 18 torna invece in campo il fanalino Olimpia Castello, che dopo il turno di riposo dello scorso fine settimana, sarà di scena sul campo della Virtus Padova, undicesima. Una poltrona per due nel girone G di serie C, con Virtus Medicina ed Lg Competition sul tetto del raggruppamento dopo tre giornate. Per i gialloneri di coach Alessio Agnoletti, miglior difesa con 61,3 punti subiti, stasera alle 21 arriva l’esame casalingo contro Argenta, con uno sguardo a quello che accadrà invece domani alle 17 sul campo della contender reggiana: alle 17 l’Lg ospiterà infatti la 4 Torri Ferrara. Per Medicina una sfida agevole, ma di certo da non sottovalutare in virtù dell’ultimo posto degli estensi in compagnia di Scandiano e Cmo Ozzano (quest’ultima impegnata oggi alle 18 a Scandiano). Ma a spiccare nel fine settimana sono due sfide clou per la conquista dei piani alti del girone. La prima vedrà di fronte stasera alle 19 Francesco Francia e Molinella, mentre la seconda impegnerà alle 21 Sg Fortitudo e Cvd Casalecchio: tutte le bolognesi viaggiano appaiate a 4 punti. A chiudere il quadro del terzo weekend di ottobre è la Divisione Regionale 1, con gli occhi del girone A puntati sull’unica bolognese nel gruppo di testa, Budrio. I gialloblù di capitan Filippo Tinti (trascinati nelle prime due gare dal duo Zambianchi-Salvardi, rispettivamente 16,0 e 11,0 di media) domani alle 18 ospiteranno gli Stars di coach ‘Sandro’ Cantelli, ancora a 0 punti e nel gruppo di fondo assieme a Correggio, Voltone, Pianoro, Masi e Cspt 2010. Nel girone B sfida a distanza per le bolognesi in vetta Vis Persiceto e Anzola, i primi impegnati domani alle 18 contro i Giardini Margherita, noni, i secondi di scena alle 19,45 contro Lugo, in testa al girone con anche Tiberius Rimini.