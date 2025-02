Ozzano riparte da Pescara. Bologna 2016, c’è Trieste

Si alza ufficialmente il sipario sulla seconda fase del campionato di Interregionale, con tre bolognesi in gara, chi a caccia di un posto nella griglia playoff per l’ascesa alla serie B Nazionale, chi a caccia della salvezza per mantenere la categoria.

Domani alle 18 via i veli sulla post-season dei New Flying Balls di coach Matteo Lolli, che dopo aver ottenuto il pass per i play-in Gold valevoli per i playoff, partiranno dal decimo posto nel raggruppamento in virtù degli 8 punti conquistati negli scontri diretti: il cammino verso le prime 8 posizioni comincerà dal parquet degli Amatori Pescara, in striscia positiva da tre giornate e appaiati ai ‘palloni volanti’. La classifica della Conference Centro vede salda al primo posto la Carver Cinecittà, regina a quota 16 (la striscia positiva dei capitolini dura da nove giornate) e prossima avversaria degli ozzanesi il 23 febbraio, seguita dalla coppia Vigor Matelica e Loreto Pesaro (provenienti dalla stessa division dei biancorossi e appaiate a quota 12), a loro volta seguite dal gruppo a quota 10 punti formato da Stella Azzurra Viterbo, L’Aquila, Recanati, Bramante Pesaro ed Esperia Cagliari.

Nella fascia più bassa chiudono Attila Porto Recanati, Ozzano e Pescara a quota 8, prima del fanalino di coda Stella Roma, a quota 6. Nella stessa Conference piani di risalita, ma dalla prospettiva playout, anche per l’Olimpia Castello di capitan ‘Slava’ Zhytaryuk (8 punti), che esordirà oggi alle 18 sul parquet della San Paolo Ostiense Roma (12 punti e reduce da 4 sconfitte consecutive).

Tenore leggermente diverso in casa del Bologna 2016, che dopo aver carezzato il sogno playoff dovrà sudarsi la salvezza nella Conference Nordest. I rossoblù di coach Giovanni Lunghini arrivano da 5 ko consecutivi, ma partono col beneficio di 12 punti conquistati negli scontri diretti (terzo posto in coabitazione con leparigrado Petrarca, Nervianese e Jesolo) e con l’esordio casalingo di domani alle 17 contro la Jadran Trieste. Quinta giornata di ritorno invece sui campi della serie C, con la sfida testacoda nel girone G fra la capolista Cmo Ozzano (5 vittorie consecutive) e il fanalino Bsl San Lazzaro (6 ko), in campo stasera alle 21 sulle rive del Savena, con un occhio al terzetto al secondo posto: la Virtus Medicina oggi alle 21 farà visita al Cvd Casalecchio, Molinella domani alle 18 sarà di scena a Vignola, mentre domani alle 17 l’Lg Competition giocherà il derby reggiano contro Montecchio.

Ultima curva infine in Divisione Regionale 1, con la giornata conclusiva che delineerà il quadro playoff e playout. Nel girone B spiccano Progresso-Giardini Margherita (oggi alle 18), Budrio-Audace Bombers (oggi alle 20) e Masi-Baricella (oggi alle 20,30).