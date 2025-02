Ozzano, Roma è amara. Bologna 2016, stop a Jesolo

Domenica agrodolce per le bolognesi dell’Interregionale, col solo impressionante successo dell’Olimpia Castello di coach Mauro Zappi a ridar linfa nella corsa salvezza dei nerazzurri (play-in Out Centro). Per i castellani, che ricevevano a domicilio la corazzata Ferentino e ancora alle prese coi lungodegenti che hanno dato poca continuità al lavoro, una gara perfetta di nervi, atteggiamento e difesa che arriva dopo la lavata di testa del tecnico imolese della settimana scorsa. Nella stessa Conference, ma nella corsa playoff, arriva invece il secondo ko consecutivo dei New Flying Balls, che si rimettono in carreggiata dopo la prestazione sottotono della settimana scorsa, ma non riescono a espugnare Roma restando così all’ultimo posto nel gironcino. Nei play-in Out Nordest si ferma anche il Bologna 2016 di coach Lunghini, fermato a Jesolo nonostante le doppie cifre di Tinsley (10), Costantini (14), Osellieri (14) e Barbotti (12).

Gare play-in Gold Centro: Esperia Cagliari-Bramante Pesaro 71-67, Stella Ebk Roma-Recanati 74-70, Vigor Matelica-Amatori Pescara 81-72, Carver Cinecittà-New Flying Balls 77-68, Stella Azzurra Viterbo-Loreto Pesaro 97-99 d2ts e L’Aquila-Attila Porto Recanati 80-85.

Classifica: Carver Cinecittà 18; Vigor Matelica e Loreto Pesaro 16; Esperia Cagliari, L’Aquila e Recanati 12; Amatori Pescara, Stella Ebk Roma, Stella Azzurra Viterbo, Attila Porto Recanati e Bramante Pesaro 10; New Flying Balls 8.

Gare play-in Out Centro: Vasto-Roseto 2020 84-68, Teramo a Spicchi-Pescara 2.0 92-70, Senigallia-San Paolo Ostiense 70-52, Virtus Civitanova-Mondragone 77-70, Palestrina-Valdiceppo 62-93 e Olimpia Castello-Ferentino 95-72.

Classifica: Vasto e Valdiceppo 16; Ferentino, Palestrina, San Paolo Ostiense, Senigallia e Virtus Civitanova 14; Roseto 2020 e Teramo a Spicchi 12; Olimpia Castello 10; Mondragone e Pescara 2.0 4.

Gare play-in Out Nordest: Basket 2000-Petrarca 69-59, San Bonifacio-Libertas Cernusco 64-50, Blu Bergamo-Montebelluna 72-63 e Jadran Trieste-Nervianese 78-82 e Jesolo-Bologna 2016 81-68.

Classifica: Jesolo 16; Basket 2000, Bologna 2016, Petrarca e Nervianese 14; San Bonifacio e Blu Bergamo 12; Libertas Cernusco 10; Sansebasket Cremona 8; Jadran Trieste 6; Montebelluna 0.