Ozzano vola ai playoff. Bologna 2016, blitz inutile

Cala il sipario sulla prima fase dell’Interregionale e nella division C doccia freddissima in casa del Bologna 2016, che dopo la netta vittoria di Milano nell’anticipo contro Cernusco, dice addio alla poule playoff, neutralizzando così la trasferta sul campo della Gardonese: per i rossoblù, che escono sconfitti dall’ultima trasferta sul parquet di Gardone Val Trompia, saranno dunque playout.

Fine settimana da riporre in cornice per i New Flying Balls che chiudono la prima fase della division E col successo esterno sul campo della Virtus Civitanova e il 28° punto in cassaforte: per i ‘palloni volanti’ saranno invece playoff.

Division C: Social Milano-Cernusco 69-49, Blu Bergamo-Iseo 83-78, Pizzighettone-Stings Mantova 66-68, Cremona-Sangiorgese 65-73, Gardonese-Bologna 2016 64-53, Nervianese-Basket 2000 82-74.

La classifica: Sangiorgese e Iseo 30; Stings Mantova, Gardonese e Pizzighettone 28; Social Milano 24; Bologna 2016 22; Blu Bergamo e Nervianese 18; Basket 2000 16; Libertas Cernusco 14; Cremona 8.

Division E: Loreto Pesaro-Teramo a Spicchi 72-58, Recanati-Vigor Matelica 74-75, Valdiceppo-Bramante Pesaro 69-67, Senigallia-Roseto 2020 89-70, Virtus Civitanova-New Flying Balls 68-73, Olimpia Castello-Attila Porto Recanati 63-79.

La classifica: Vigor Matelica 32; Loreto Pesaro, Porto Recanati e New Flying Balls 28; Recanati 26; Bramante Pesaro 24; Roseto 2020 20; Valdiceppo e Senigallia 18; Civitanova 16; Teramo 14; Olimpia Castello 12.

Giacomo Gelati