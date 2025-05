Padre e figlio Menci insieme in campo: debutto storico nella pallamano Serie B

Padre e figlio per la prima volta insieme in squadra: è accaduto nel campionato di serie B maschile di pallamano. La formazione è quella del Petrarca che, nell’ultima gara del torneo, ha chiuso con una sconfitta in trasferta a Poggio a Caiano contro la Medicea.

La particolarità di questa partita, però, è stata che nella compagine aretina erano presenti padre e figlio. Andrea Menci classe 1981 e il figlio Diego classe 2010, si sono trovati a giocare il finale fianco a fianco. I due Menci addirittura sono andati a segno rispettivamente con 1 e 2 realizzazioni.

Partita a senso unico per i padroni di casa che hanno vinto con il risultato di 37 a 19. Tra i locali si sono messi in mostra Andrea Giglio e Omar Khalfallah entrambi con 9 realizzazioni.

Nella stagione in corso hanno esordito nel team aretino i giovani Matteo Pasquini e Julius Scholz, classe 2009, Diego Menci, Alessandro Mansour e Riccardo Rossi, classe 2010. La società ha ringraziato tutti coloro che hanno preso parte a questa stagione sportiva 2024/25 annunciando di iniziare subito a lavorare alla prossima stagione, cercando di migliorarsi.