Paesano per Klyuchnyk. Fabo e Pielle a lavoro

All’indomani del successo contro Chieti è l’esclusione dei convocati di Dimitri Klyuchnyk il topic del giorno in casa Fabo. Più dell’esordio del lituano Kupstas, apparso già integrato negli schemi di coach Federico Barsotti, più di una classifica che dopo due vittorie consecutive sta tornando a sorridere al club montecatinese. Vedere il pivot di origine ucraina sugli spalti e non in campo ha sorpreso tutti, un po’ perché non erano giunte notizie di infortuni o guai fisici e un po’ perché decidendo di fare a meno del proprio centro titolare, peraltro in un momento di emergenza come quello attuale, gli Herons si sono presi un bel rischio. Un rischio che evidentemente dirigenza e staff tecnico degli Herons hanno ritenuto necessario correre: "Posso solo dire che con la società c’è stata piena sintonia sulla scelta di dispensare Klyuchnyk da questa partita", si è abbottonato il tecnico rossoblù nel post-partita e anche dall’ambiente societario non filtrano ulteriori indizi. Ricostruzioni dagli allenamenti della scorsa settimana parlano di un nuovo momento di alta tensione durante una seduta (non il primo in stagione), sfociato poi nella volontà di mettere, di fatto, il lungo fuori squadra. Ciò che si può intuire insomma è che si sia trattato di una decisione dettata da motivi disciplinari.

Già nelle scorse settimane le acque intorno all’ex Roseto avevano cominciato a muoversi, con i rumors degli interessamenti di San Vendemiano prima e Mestre poi, e nel caso l’uscita di Klyuchnyk si concretizzasse veramente gli Herons si ritroverebbero con il difficile compito di dover sostituire in nemmeno venti giorni un elemento comunque centrale nel progetto tecnico, avendo già riempito lo slot di comunitario e potendo scegliere dunque soltanto fra giocatori italiani o di formazione italiana. Una missione quasi impossibile se si considera che il rimpiazzo non dovrà essere un giocatore qualunque e che sul mercato al momento non sembrano esserci squadre disposte a muovere i propri lunghi. Per questo nelle ultime ore è emersa con sempre più forza l’indiscrezione di uno scambio in ponte fra Herons e Pielle Livorno, con Klyuchnyk che approderebbe nella città portuale e Niccolò Paesano, centro che finora in maglia piellina non ha trovato tantissimo spazio (6 punti e 3 rimbalzi in 18 minuti di gioco le sue medie stagionali), pronto a fare il percorso inverso.

Filippo Palazzoni