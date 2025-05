Paffoni Omegna vs Fabo Montecatini: Vittoria emozionante in gara-4 dei playoff

Paffoni

92

Fabo

94

PAFFONI OMEGNA: Paolin 17, Maruca 12, Misters 22, Ferraro 4, Balanzoni 18; Corgnati 11, Mazzantini 5, Stepanovic 3, Bellarosa ne, Kuznetsov ne, Forte ne, Strino ne. All. Eliantonio.

FABO MONTECATINI: Trapani 10, Chiera 15, Natali 9, Arrigoni 15, Sgobba 8, Dell’Uomo 11, Paesano 10, Kupstas 8, Benites 8, Giannozzi ne, Aminti ne, Mastrangelo ne. All. Barsotti.

Arbitro: Di Gennaro e Parisi.

Parziali: 24-23, 49-43, 63-62.

Si è perso il conto delle volte in cui, in questa strana annata, la Fabo è risorta dalle proprie ceneri. Quella del PalaCipir di Gravellona Toce è di gran lunga però la resurrezione fin qui più importante della stagione per i Barsotti boys: in pochi ci avrebbero scommesso dopo il "clinic" di Omegna, invece con l’orgoglio, con l’esperienza ma anche con le giocate di un Chiera che sale in cattedra nel quarto periodo gli Herons si prendono gara-4 94-92 e portano la serie alla ’bella’. Terza partita su quattro decisa ai 90 punti: roba che ai playoff raramente si è vista.

La cronaca. Natali e Arrigoni segnano lo 0-4 dei primi due minuti in cui Omegna sbaglia l’impossibile da ogni posizione. Paolin sblocca la Paffoni, capace di trasformarsi in dinamite una volta accesa la miccia: in poco più di 7 minuti arrivano 24 punti, ma a differenza di gara-3 Montecatini tiene il passo dei piemontesi, e non molla nemmeno quando Misters e Stepanovic fanno il vuoto a metà secondo quarto, accorciando fino al 49-43 con cui si va al riposo lungo.

È Balanzoni-show alla ripresa delle ostilità: 4 punti in fila e una stoppata intimidatoria a Chiera infiammano il PalaCipir. Capitano chiama capitano: dall’angolo Natali ristabilisce il -6 prima che Chiera vanifichi tutto con uno 0/2 sanguinoso. Il canestro del -4 arriva comunque grazie alla combinazione sull’asse Sgobba-Arrigoni e con la bomba di Dell’Uomo la Fabo rosicchia altro terreno alla Paffoni. Il 6-0 di parziale a tinte rossoblù si completa con un’altra tripla, quella di Kupstas che vale la parità a quota 57. Fa malissimo a Montecatini invece quella di Mazzantini, perché sblocca Omegna dall’impasse e le regala due possessi di scarto (61-57). Benites rimescola le carte con un’altra prodezza da dietro l’arco dei 6,75 metri.

Un quarto periodo sconsigliato ai deboli di cuore si apre con il gustoso duello sotto le plance fra Balanzoni e Paesano e si chiude con un Chiera contro tutti: Misters pareggia da tre punti dopo i liberi dell’argentino, che sull’ultimo possesso però si butta dentro e trova il canestro che vale vittoria e gara-5.

Filippo Palazzoni