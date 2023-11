Pagelle Barattini resta nell’ombra

Chiappelli 6 (in 33’ 310 da tre, 12 da due). A inizio partita segna solo lui in tutti i modi.

Balciunas 5,5 (in 29’ 27 da tre, 12 da due, 11 tiri liberi). Gli avversari cominciano a conoscerlo e gli chiudono linee di passaggio e tiro.

Masciarelli 5,5 (in 22’ 15 da tre, 15 da due, 12 tiri liberi). La sua ecletticità andrebbe sfruttata maggiormente dai suoi compagni di squadra. Morina 5,5 (in 4’ 01 da tre). Parte in quintetto, ma un po’ alla vola sparisce dal match.

Barattini 5,5 (in 22’ 14 da tre, 24 da due). Si fa tirare nell’ombra dalla squadra.

Morara 6 (in 16’ 13 da tre, 12 da due). Morris dà sicurezza alla squadra, ma deve arrendersi.

Aglio 6 (in 17’ 12 da tre, 14 da due). È l’ultimo a desistere, ma davanti non ci sono clienti facili.

Magagnoli 5,5 (in 21’ 12 da tre, 12 da due). Mette una tripla nel primo tempo, poi esce gradualmente dalla partita.

Ohenhen 6 (in 22’ 210 da due). Il suo impegno non manca mai e dentro l’area è un fattore.