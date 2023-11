Pagelle Sorrentino cerca dì lottare

Drocker 5 (in 23’ 15 da due, 26 da tre). Si scuote tardi, ma cade in una serata negativa.

Fazzi 5 (in 31’ 14 da due, 14 da tre, 3 perse). Gli errori in difesa si mescolano ai tanti sbagli davanti.

Sorrentino 5,5 (in 15’ 02 da due, 46 ai liberi). Ci mette la sua solita voglia di lottare, ma questa volta non basta a raddrizzare il match.

Aukstikalnis 5,5 (in 32’ 33 da due, 26 da tre 34 ai liberi). All’inizio è vivo poi cala, condizionato dalle sue difficoltà fisiche degli ultimi giorni.

Corcelli 5,5 (in 22’ 25 da due, 17 da tre, 610 ai liberi). Pure lui non è al top fisicamente, come Aukstikalnis, e combina poco in una gara nervosa.

Marangoni 5,5 (in 27’ 44 da due, 14 da tre, 11 ai liberi). Come tutti fatica in difesa, si fa vedere davanti quando è servito dai compagni.

Bresolin 5,5 (in 16’ 25 da due). Fa del suo meglio, però sotto canestro fatica.

Martini 5,5 (in 13’ 24 da due). Davanti si fa vedere, dietro molto meno.

Crespi 5 (in 22’ 410 da due). Un vigoroso passo indietro rispetto a quattro giorni fa.