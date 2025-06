PalaDozza pronto per gli Europei femminili di basket: Italia sfida Serbia

Il PalaDozza si fa bello e si prepara ai campionati Europei femminili di basket. Mancano 10 giorni all’inizio del girone eliminatorio in programma sotto le Due Torri dal 18 al 21 giugno, una kermesse che oltre alle azzurre padrone di campo vedrà scendere in campo Slovenia, Lituania e la Serbia che tra l’altro sarà la prima avversarie dell’Italia.

Le azzurre continuano il loro percorso di preparazione in vista degli Europei e saranno impegnate il 10 e 11 giugno a Brno per affrontare in un duplice impegno la Repubblica Ceca, mentre il 13 saranno impegnate al palasport di Castenaso alle 20 per affrontare il Montenegro (ma a porte chiuse).

Tra le azzurre convocate dal direttore tecnico Andrea Capobianco ci sono tante vecchie conoscenze come l’ex Virtus Francesca Pasa, la ferrarese Caterina Gilli cresciuta a Vigarano, e soprattutto come le bolognesi Mariella Santucci e Olbis André.

Per Santucci e André giocare davanti a familiari, amici e ai tanti concittadini al PalaDozza sarà un’emozione particolare. Per il basket femminile in generale e per quello bolognese in particolare, questi giorni in cui la nazionale sarà a Bologna sarà un importante momento di promozione, tant’è che Federazione sta pensando di organizzare, una serie di eventi promozionali per fare da cassa di risonanza alla manifestazione sportiva.

Dal 18 giugno invece si inizierà a fare sul serio con il primo turno del girone che prevede Slovenia-Lituania (ore 17,30) e Italia-Serbia (ore 21). Il 19 stessi orari per la seconda serie di sfide con Serbia-Lituania (17.30) e Italia-Slovenia (21) e il 21, dopo un giorno di riposo, si giocherà l’ultimo turno di questo girone eliminatorio con Serbia-Slovenia (17.30) e infine Italia-Lituania (21). I prezzi sia per gli abbonamenti della tre giorni che per i biglietti singoli sono decisamente popolari.

Si va dai 31 euro delle tribune Nannetti e Calori ai 51 della Graziano per chi sottoscrive un abbonamenti, ai 12 euro per Nannetti e Calori e 20 per la Graziano, per i singoli biglietti delle partite, con sconti previsti per Under 14 e tesserati Fip.

Filippo Mazzoni