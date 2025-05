PalaGalassi di Forlì: aperto il bando per una nuova sponsorizzazione

Il PalaGalassi potrebbe cambiare nome. Il principale e più capiente impianto coperto forlivese, con i suoi 5592 posti a sedere, è teatro delle gare interne della squadra di A2 della Pallacanestro 2.015, ma anche sede di concerti e spettacoli di vario tipo. In passato si chiamava semplicemente Palafiera, poi PalaCredito di Romagna. Dal 2017 era Unieuro Arena. Ora però scadrà il contratto di sponsorizzazione con il colosso forlivese dell’elettronica al consumo, e così il Comune ha lanciato un bando per cercare una nuova sponsorizzazione per la valorizzazione dell’impianto in termini di marchio.

La durata della nuova partnership avrebbe inizialmente una durata biennale, rinnovabile poi al massimo per altri due anni. Le proposte dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo [email protected] entro le ore 12 di lunedì 26 maggio.

Naturalmente al bando può partecipare anche Unieuro, ma non è affatto scontato. Di certo questo è il primo banco di prova per l’azienda nata a Forlì (con il nome di Marco Polo) e passata a fine 2024 – non senza clamore – nelle mani della multinazionale Fnac Darty. All’epoca, intervistato dal Carlino, l’amministratore delegato di Fnac Darty Enrique Martinez, disse: "Intendiamo continuare a valorizzare il brand Unieuro. Inoltre non c’è all’orizzonte l’intenzione di cambiare da parte nostra le attività filantropiche di Unieuro. Sono un appassionato di basket quindi sarei felice se la collaborazione con la squadra di Forlì potesse continuare a lungo". Però un conto è la squadra, che avrebbe ancora un anno di contratto di sponsorizzazione con il marchio Unieuro, e un altro è l’impianto di gara che è di proprietà del Comune.

Questa scelta è la prima che, in termini di visibilità pubblica, tocca l’azienda francese da quando il presidente della società di basket Giancarlo Nicosanti non è più anche amministratore delegato di Unieuro (in coincidenza con l’ingresso della nuova proprietà, a fine gennaio è scattato il pensionamento). Ed è il primo banco di prova per verificare se l’azienda con capitali francesi ha ancora intenzione, voglia e determinazione di sostenere il basket forlivese.

L’assessore allo sport Kevin Bravi ricorda intanto che l’Unieuro Arena è stata sottoposta a lavori "per rendere la struttura ancora più moderna, sicura ed efficiente. L’Amministrazione ha avviato a giugno 2024, grazie a risorse del Pnrr, un vasto piano di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti elettrici, di condizionamento e delle sedute, da concludersi nel 2025".

Stefano Benzoni