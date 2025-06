PalioAcanestro 2024: la pallacanestro torna alla Fortezza Medicea di Siena

È iniziato il conto alla rovescia per la quarta edizione di PalioAcanestro che animerà la Fortezza Medicea dal 10 al 15 giugno. Per il quarto anno consecutivo, l’evento porterà la pallacanestro nel cuore di Siena con la sfida tra le sei squadre che portano il nome delle sei contrade soppresse. Le squadre saranno anche quest’anno composte dai ragazzi delle contrade aderenti, scelti attraverso un draft dai rispettivi allenatori. Accanto a loro gli extra players scelti tra le formazioni del territorio senese che sono stati assegnati alle sei squadre tramite sorteggio.

Ad aprire l’evento sarà la consueta presentazione del torneo, martedì, che quest’anno sarà ospitata dall’Arciconfraternita della Misericordia. A margine dell’evento si svolgerà l’evento di presentazione del libro di Giacomo Galanda "La mia vita a spicchi" nel quale l’ex giocatore della Mens Sana tra le altre si racconta in un’autobiografia. I gruppi femminili di PalioAcanestro Opportunity e il ragazzi del 2014 in partenza per il torneo di Matera saranno invece nei campi di Fortezza per i rispettivi allenamenti.

Sabato e domenica avrà luogo anche quest’anno la tappa del 3vs3 organizzato da Toscana B3 e tornerà per il secondo anno consecutivo il Triangolare di Baskin, al quale parteciperanno gli atleti di Costone Baskin e Warriors Lucca. "Stiamo felici di tornare in Fortezza per la quarta edizione di PalioAcanestro - spiega il presidente Martino Galasso - riproponendo anche quest’anno un evento che si conferma un appuntamento tradizionale dell’estate di Siena. Anche quest’anno ci saranno gli stand di street food per rendere ancora più piacevole il torneo e le serate godendosi a pieno l’atmosfera di PalioAcanestro. Non vediamo l’ora di iniziare ".

L’evento è patrocinato dal Comune di Siena, dal CONI provinciale, dalla FIP Toscana, da Sport e Salute e dal Panathlon Club Siena, in collaborazione con UISP provinciale.