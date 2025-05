PalioAcanestro. Il gruppo 2013 è stato protagonista in quel di Bologna

Il gruppo 2013 di PalioAcanestro è stato protagonista al Torneo dei Campetti di Bologna, giunto alla XVIII edizione e organizzato dalla Società Pontevecchio con 16 squadre, alcune tra le migliori d’Italia, offrendo un contesto di alto livello tecnico e formativo. L’esperienza si inserisce nel progetto PalioAcanestro Opportunity, che offre ai giovani atleti occasioni di crescita attraverso esperienze stimolanti. I ragazzi hanno affrontato squadre come San Mamolo, FonteRoma, Aquila Trento, Varese (nella semifinale per il 9°-12° posto) e Academy Faenza, concludendo al 12° posto e portando a casa un patrimonio di emozioni, relazioni e crescita personale. A guidare il gruppo è stato Tommaso Fiaschi, allenatore del Poggibonsi Basket, affiancato dai referenti del progetto Rosy Galasso e Jury Di Vincenzo. Per il secondo anno consecutivo al Torneo dei Campetti, Fiaschi ha contribuito tanto sul piano tecnico quanto educativo, supportando i ragazzi in un percorso di continuo miglioramento. Già coinvolto nel progetto con il gruppo 2012 a Matera, conferma l’importanza di PalioAcanestro Opportunity anche come occasione di formazione per gli allenatori, attraverso il confronto con altre realtà di alto livello.