Palla a due alle 18.30 al PalaCattani. Raggisolaris al completo oggi contro Jesi

Sarà anche ‘basket d’agosto’, ma l’amichevole che attende oggi alle 18.30 i Raggisolaris al PalaCattani è già un appuntamento imperdibile. In Romagna arriverà la General Contractor Jesi, costruita per disputare un campionato di vertice, e sarà la prima volta in cui i faentini si misureranno con una delle potenziali big del girone. Sarà quindi un test importante nel quale i Raggisolaris saranno al completo, mentre Jesi dovrà fare a meno dell’islandese Palsson, impegnato agli Europei. Chiaramente in simili gare ci potrebbero essere dei forfait dell’ultima ora, perché nessun allenatore farebbe mai giocare un suo atleta con qualche acciacco fisico in un momento della stagione dove la preparazione atletica è la protagonista.

Faenza si presenta dopo tre buone amichevoli e con importanti segnali di crescita arrivati dalla gara di mercoledì con l’Andrea Costa Imola, dove per la prima volta era al completo. L’asse play-pivot Fragonara-Van Ounsem ha già dato buone risposte, ma sono stati tutti i giocatori a mettersi in mostra soprattutto per l’intensità mostrata. Determinate è stato anche l’apporto di Carlo Fumagalli, leader silenzioso pronto a cambiare i ritmi con le sue giocate, sfruttando la sua lunga esperienza nel 3x3, dove da anni è uno dei migliori giocatori italiani. Da lunedì sarà al raduno della nazionale di 3x3 a Olginate Lona in vista dell’Europeo che si giocherà dal 5 al 7 settembre a Copenaghen.

Otto sono gli atleti convocati e soltanto quattro faranno parte della spedizione azzurra. Se Fumagalli dovesse partecipare all’Europeo, salterebbe le amichevoli con i Baskers Forlimpopoli di mercoledì al PalaCattani e quella di sabato 6 a Ravenna. "Con la nazionale abbiamo disputato tanti tornei internazionali durante l’estate per prepararci all’Europeo – spiega il playguardia Carlo Fumagalli – dove l’Italia affronterà Serbia e Svizzera, due delle squadre più forti nel panorama mondiale. Lunedì sarò al raduno e poi si vedrà. Parlando dei Raggisolaris, le sensazioni sono molto positive dopo le prime settimane di allenamento. Stiamo lavorando molto e con grande intensità. Lo staff di coach Pansa ci sta spingendo ad essere attenti a molti dettagli e queste amichevoli servono per sistemare alcune cose per prepararci al campionato. Il gruppo è molto affiatato, ma non credo sia giovane se non anagraficamente, perché quasi tutti hanno campionati importanti alle spalle. Fondamentale sarà avere ambizioni e lo dico soprattutto per i più giovani che hanno ancora tanti anni di pallacanestro davanti. Ora dobbiamo pensare a lavorare con sempre più intensità e con lo spirito visto in questa prima parte di stagione".

