Pallacanestro 2.015: conferme e continuità per la stagione 2025/26 con Martino

Mentre i playoff volgono oramai al termine (domani si gioca gara3 tra Cantù e Rimini, primo ‘match point’ per i brianzoli), in casa Pallacanestro 2.015 è già tempo di porre le basi in vista della prossima stagione. Sono giornate delicate, col club di viale Corridoni alle prese con la definizione del budget e un possibile ‘rinnovamento’ delle cariche societarie. Prima su tutte, quella del presidente Giancarlo Nicosanti. Sul campo, però, c’è uno zoccolo duro da conservare che garantirebbe una buona dose di continuità tecnica col campionato appena andato in archivio.

A cominciare dallo staff tecnico. Antimo Martino siederà sulla panchina di Forlì anche nel 2025/26. Il contratto in essere, rinnovato nell’aprile dello scorso anno, garantisce già di per sé la prosecuzione del rapporto (appose la firma su un nuovo accordo biennale) e tutte le possibili piste di mercato si sono dissolte. Così, il tecnico di Isernia sarà l’allenatore biancorosso per il quarto anno di fila, entrando a tutti gli effetti nella storia del basket cittadino. Finora, nessun tecnico ha guidato la squadra per più di tre annate consecutive. Con lui, poi, resterà anche il resto dello staff tecnico, con Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri confermati assistenti.

Anche sul parquet, poi, non mancheranno le conferme. Perché l’Unieuro ripartirà a settembre, potenzialmente, da almeno cinque punti fermi del roster dello scorso anno. Un numero importante: si tratta, sostanzialmente, di metà dell’organico. E sono peraltro permanenze di rilievo, dal momento che tre di questi – Riccardo Tavernelli, Demonte Harper e Raphael Gaspardo –, fino a una manciata di settimane fa, sono stati componenti del quintetto base. A loro si aggiungono poi Matteo Parravicini e Angelo Del Chiaro. Elementi su cui il club, dodici mesi fa, ha puntato molto e che, con forti motivazioni per differenti ragioni, potranno giocare un ruolo importante il prossimo anno.

Le dinamiche di mercato, naturalmente, possono sempre riservare sorprese e la situazione potrebbe anche variare con rapidità. Ma Forlì, ad oggi, riparte appunto da ben cinque contratti in essere. Non si era mai registrato un numero così elevato nel recente passato. Nell’estate del 2023, al termine del primo anno di Martino e con una finale promozione alle spalle, rimasero in biancorosso solo in quattro: Cinciarini, Pollone, Radonjic e Valentini. Lo stesso numero delle conferme ‘inchiostrate’ un anno fa, con l’aggiunta di Magro e Pascolo alle prime due ‘colonne’ del roster.

Riavvolgendo il nastro ancora più indietro, nemmeno nel triennio con Sandro Dell’Agnello in panchina si assistette a una simile soluzione di continuità tra una stagione e l’altra. Perché in quel caso il ‘record’ fu solo di quattro conferme. Prima del colpo di spugna nell’estate del 2022 quando, con l’avvento di Martino, si registrò addirittura solo una permanenza (Benvenuti) dall’anno prima. Ora la Pallacanestro 2.015 prova a rilanciarsi partendo dalle sue certezze, senza smantellare il roster. Con l’auspicio di trarne beneficio.