Pallacanestro 2.015 pronta per la sfida contro Cividale in gara1

Si alza la temperatura in casa Pallacanestro 2.015 in vista di gara1 di domani a Cividale. Un primo appuntamento che potrà subito indirizzare la serie, in un verso o nell’altro. Ma sarà anche la prima occasione, per i biancorossi, di misurarsi contro un’avversaria che, nel corso della regular season, l’ha spuntata in entrambi i confronti diretti.

I gialloblù di Stefano Pillastrini hanno avuto la meglio di Forlì sia nel girone di andata che in quello di ritorno. È l’unica squadra del campionato insieme a Livorno e Rieti (che è nell’altro ramo del tabellone) ad esserci riuscita. I friulani si imposero infatti nella gara di andata disputata al PalaGesteco il 29 settembre: alla prima giornata del campionato 2024/25, il 77-69 sintetizzò bene le difficoltà trovate dall’Unieuro. Specie nella metà campo offensiva (44 punti dopo 30’): un’immediata dimostrazione dell’aggressività e dell’intensità della formazione friulana.

La gara di ritorno, invece, rappresenta un punto di riferimento un poco più rilevante. Perché Cividale violò l’Unieuro Arena a metà del mese di gennaio (79-82), aprendo sostanzialmente il momento di crisi forlivese. Cinciarini e compagni, reduci dal ko casalingo contro Rieti, persero poi anche due delle successive tre partite. Da allora, sono comunque trascorsi quattro mesi: è l’avversaria che Forlì non affronta da più tempo. Nel frattempo, oggi, Forlì può indubbiamente mostrare un volto differente.

A cominciare ad esempio dalla solidità nella propria metà campo che, in gran parte delle gare degli ultimi mesi, la Pallacanestro 2.015 è puntualmente riuscita a portare sul parquet. Gli 82 punti subiti contro Cividale rappresentano una delle peggiori prestazioni difensive casalinghe della stagione. I biancorossi hanno chiuso la regular season a 75,7 punti subiti ogni partita. Inoltre, nei successivi nove appuntamenti tra le mura amiche, dal derby con Rimini del 19 gennaio in avanti, la media è addirittura scesa a quota 73,4. Di fatto, quasi 10 punti in meno concessi a ogni uscita in via Punta di Ferro rispetto all’infausto passo falso con la Ueb Gesteco.

In quell’occasione Forlì pagò poi a carissimo prezzo l’ennesimo terzo periodo da dimenticare. Dal +6 della pausa lunga, in poco più di 7’ si ritrovò addirittura sul -12. Una problematica che la squadra di Antimo Martino è poi nel tempo riuscita a migliorare (si pensi agli ‘strappi’ decisivi nei successi contro Fortitudo e Brindisi). Anche grazie al ritorno in campo di Harper.

Sì, perché la gara di ritorno contro Cividale vide ancora protagonista Shawn Dawson, al rientro proprio in quell’occasione dopo due mesi e mezzo ai box. Una parentesi con tre sconfitte su quattro partite: proprio dopo l’infortunio della deludente ala con passaporto israeliano, l’Unieuro ha invece conquistato 11 successi in 15 partite. Non subito, ma pian piano anche il rientrante Demonte ha svoltato. Oggi può garantire un maggior affidamento a tutto tondo, che va ben oltre i 16,6 punti di media tenuti nelle ultime sette gare (sempre in doppia cifra). Un fattore in più per affrontare ad armi pari la temibile compagine friulana e dimostrare di aver capito la lezione dei trascorsi di regular season.