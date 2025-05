Pallacanestro Agliana 2000: sfuma il sogno promozione in serie B, San Vincenzo in finale

Si sa, l’appetito vien mangiando. Così, ad Agliana si pregustava un finale di stagione di quelli da tramandare ai posteri: lottare sino al termine per l’obiettivo storico, quella promozione in serie B mai conquistata. E invece San Vincenzo ha chiuso la serie di semifinale playoff sul 2-1, espugnando per la seconda volta consecutiva il Pala Capitini di Agliana: all’ultimo atto della serie C toscana sono andati i labronici, che sfideranno il Prato Dragons.

Il presidente della Pallacanestro Agliana 2000 sponsorizzata Endiasfalti, Simone Caramelli, ha fatto buon viso a cattiva sorte, ma dinnanzi alla nostra domanda sul suo umore, risponde d’acchito. "Sono amareggiato: non abbiamo sfruttato il fattore casalingo (due gare su tre, bella compresa, giocate in casa, ndc). Ero veramente fiducioso e l’avevo asserito alla vigilia: pensavo che avremmo potuto superare un ottimo San Vincenzo e andare in finale contro Prato, con cui in campionato avevamo fatto 1-1. Una volta in finale, ce la saremmo giocata e in questo modo anche agli eventuali spareggi nazionali. Invece, ma è lo sport lo sappiamo bene, abbiamo fatto un passettino in avanti rispetto all’annata sportiva passata: lo scorso anno fummo eliminati, 2-0, da Costone Siena in semifinale, quest’anno abbiamo perso 2-1 contro San Vincenzo, sempre in semifinale".

Qualcuno ha letto nei ringraziamenti dell’immediato post-partita di coach Giulio Gambassi un sentore di addio. Caramelli smentisce. "Non avevo letto né sentito i suoi vari grazie. Con Giulio parleremo la prossima settimana: ora è presto, siamo usciti dai playoff appena domenica scorsa. Comunque, Gambassi ha centrato gli obiettivi: in estate avevamo fissato di entrare tra le prime 4 squadre della regular season; siamo entrati anche tra le prime 4 dei playoff. Resta a tutti l’amaro in bocca per quello che avrebbe potuto essere e non è stato. Ma statene certi, Agliana riproverà a coronare il sogno-serie B. Vogliamo arrivarci e provare a starci, ben sapendo che il primo anno sarebbe di assestamento". All’Endiasfalti Agliana, non si molla di un centimetro.

Gianluca Barni