Pallacanestro Brescia pronta a sfidare Trieste in gara 2: obiettivo replicare la difesa vincente

Un dominio, totale e completo, in gara 1. E alle 20.45 la Pallacanestro Brescia torna in campo per dare una nuova scossa alla serie con Trieste. Alle spalle la doppia doppia di Miro Bilan, il bell’impatto sulla serie di Maurice Ndour e Jason Burnell, la voglia di rimettersi al centro di Amedeo Della Valle e Nikola Ivanovic. Ma anche la consapevolezza che i giuliani cercheranno la prestazione dell’anno dopo un esordio deludente. Peppe Poeta deve tenere alta la tensione: "In gara 2 dovremo essere bravi a replicare la prestazione difensiva che abbiamo saputo compiere nel primo incontro, in quanto rappresenta una chiave della partita". Brescia è infatti riuscire ad imporre il ritmo tenendo basse le realizzazioni di una squadra molto offensiva: "Siamo consapevoli che Trieste sia una formazione forte e profonda, ben allenata e con giocatori ricchi di talento, che torneranno in campo con orgoglio, per provare riscattare la sconfitta di sabato". Presenza sui quaranta minuti come parola d’ordine: "La nostra capacità di giocare ogni possesso con costanza durante l’arco della gara sarà fondamentale, senza pensare al nostro vantaggio nella serie, né tantomeno al possesso precedente o a quello successivo". Alessandro Luigi Maggi