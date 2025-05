Pallacanestro Cantù a un passo dalla finale playoff promozione di Serie A2

La Pallacanestro Cantù si prepara a vivere una serata che potrebbe segnare una svolta nella sua stagione e nella storia recente del club. Domani sera, in trasferta al PalaSojourner di Rieti alle ore 20.45, i biancoblù avranno il primo match point per accedere alla finale playoff promozione di Serie A2. Dopo il 2-0 ottenuto tra le mura amiche, la squadra di coach Nicola Brienza si presenta con fiducia e determinazione. Il successo in Gara 2 è stato convincente, il quinto in cinque gare interne in questi playoff: 89-74 il punteggio finale, con un dominio costruito sin dal secondo quarto, vinto 31-10 grazie a una prestazione difensiva e offensiva di altissimo livello. Cantù ha dimostrato grande maturità nel rispondere al miglior inizio di Rieti, guidata da Monaldi, per poi prendere progressivamente il controllo del match. Protagonista assoluto, ancora una volta, Davide Basile, autore di 21 punti, ben coadiuvato da Moraschini (15) e McGee (15), con un contributo collettivo di tutto il roster. "Siamo sul 2-0, e va bene così" ha commentato coach Brienza. "Ci aspettavamo una loro reazione emotiva, ma quando siamo entrati nel nostro ritmo, abbiamo indirizzato la gara. A Rieti, però, ci attende una sfida dura: dovremo restare fedeli al nostro piano partita e non farci condizionare dall’ambiente".

La squadra reatina proverà infatti a giocarsi tutte le carte possibili per allungare la serie, forte del calore del proprio pubblico. Cantù ha già dimostrato di poter affrontare con maturità anche i momenti più delicati della stagione, come gara-5 con la Fortitudo Bologna, lo spettro restano proprio i due ko esterni con i biancoblù al Paladozza. Sul fronte societario, questo appuntamento arriva in un momento di rinnovato entusiasmo per il progetto canturino. A gennaio è stato confermato l’accordo per il nuovo palasport, un investimento fondamentale per il futuro del club, simbolo della volontà di riportare Cantù ai vertici del basket italiano anche a livello infrastrutturale. Ora manca solo un passo per chiudere la serie e iniziare a sognare il ritorno in Serie A. Avversaria in finale? Forlì o Rimini, ma prima c’è da completare l’opera...